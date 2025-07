'Vsak človek je za seboj pustil sled in soustvarjal realnost, v kateri živimo'

Zdi se, da raper Mirko Grozny ne počiva, saj po izidu sedmega albuma, EP-ja in prve slovenske rap zgodbe v knjigi, ki so izšli minulo leto, že načrtuje osmo ploščo. Napoved te je singel z naslovom Duša, za katerega pravi, da se je prepustil glasbeni podlagi, ki ga je tako nagovorila, da so z njo iz podzavesti in duše prišle še prave besede.

Nastavljanje ogledala družbi je zagotovo nekaj, čemur se Mirko Grozny v svojih besedilih ne izogiba. Prav nič drugače ni v novem singlu, ki ga je poimenoval Duša in napoveduje raperjev prihajajoči osmi album. Za glasbeno podlago je združil moči s Kushadelicom (Jako Koširjem), videospot pa je nastal v sodelovanju z Miho Turkom in Nikom Petkom, ki se podpisujeta tudi pod montažo in efekte. Posnet je bil v Mirkovem rodnem kraju, Novem mestu, kot pravi raper, pa so zaradi same tematike pesmi skušali dati prednost zgodovinski zapuščini mesta, a v smehu dodaja, da jim to ni povsem uspelo.

Mirko Grozny predstavlja singel z naslovom Duša. FOTO: Miha Turk

Tvoj novi singel nosi naslov Duša. Kaj je rdeča nit singla in od kod navdih za pesem?

Smer, v katero sem šel z besedilom, je definirala glasbena podlaga, ki jo je naredil Kushadelic (Jaka Košir), s katerim sva v celoti ustvarjala moj prihajajoči album. Že na splošno, še posebej pa v tem primeru, sem enostavno pustil glasbi, da mi govori, in v takšnem stanju besede začnejo prihajati same od sebe. Od kod prihajajo? Iz podzavesti, iz esence, iz duše.

Kako pomembno je, da človek 'pazi' na svojo dušo? Kaj ti delaš oziroma kako skrbiš za svojo dušo?

Težko je reči. Se bom samocitiral iz prejšnjega singla Ledeno sonce:"Noben ne ve, kje je duša, ve pa vsak, kako boli." Predvsem mislim, da je ne smemo zanemarjati v materialnem svetu, kjer je, sploh v sodobnem času, vse spremenjeno v analitiko in številke. Kjer se vse lahko izmeri, spravi v tabele in digitalizira. Mislim, da se bo distopijska sedanjost le še zaostrovala v prihodnosti. Človek gre v smeri preobrazbe v bitje, ki bo postalo eno s tehnologijo. Torej, nekakšen biotehnološki stvor. In za to obstajajo povsem objektivni razlogi, ki jih denimo v knjigi Sapiens zelo argumentirano niza Yuval Noah Harari, priljubljen predavatelj WEF v Davosu. To pa pomeni smrt človeka, kot ga poznamo oz. smo poznali. Človeka, ki je imel intuicijo, ki je zaznaval stvari onkraj tehnološkega in se (medsebojno) razumel. Ta duševnost umira in to sposobnost človek izgublja. Za svojo dušo skrbim s športno aktivnostjo, glasbo, tudi z delom. Absolutno pa sem tudi sam preveč "priklopljen", da bi sebe - in svet okoli sebe - res lahko slišal.

"Mislim, da se bo distopijska sedanjost le še zaostrovala v prihodnosti," meni Mirko. FOTO: Miha Turk

"Telo bo prah, samo duša bo potovala," praviš. Kam bo potovala duša?

S tem sem želel povedati, da se s smrtjo naša pot ne konča. Umremo, razpademo, pognojimo zemljo. Fizično postanemo del nečesa drugega in to drugo ima prav tako svoj cikel. To, kar v osnovi smo, onkraj telesa, pa prav tako živi in potuje dalje, vsaj toliko časa, kolikor je živ spomin na nas. Vsak človek, ki je živel, je pustil sled za seboj, je vplival na verigo dogodkov in soustvarjal realnost, v kateri živimo. Vse potuje.

Si umetnik, ki s svojimi besedili nastavlja ogledalo družbi. V katero smer gre naša družba? Kaj puščamo za seboj?

Družba je brez dvoma ustvarila ogromen materialni napredek. To je zelo težko zanikati. Seveda lahko razpravljamo o materialnih razlikah in nepravicah, ki ne samo, da se ne odpravljajo, ampak se povečujejo. Vendar pa, kot sem dejal v enem od zgornjih odgovorov, je v drugem pogledu družba močno nazadovala in postala siromašna. Tako da o vsesplošnem napredku ne moremo govoriti. Menim, da je problem v tem, ker je vse skupaj povsem zunaj nadzora in ni nobenega ravnotežja med materialnim in nematerialnim. Slednje je povsem zanemarjeno. Nenadzorovane kontradikcije pa slej kot prej vodijo v hude preizkušnje.

Osmi album bo najverjetneje izšel oktobra, napoveduje Mirko. FOTO: Miha Turk

Singel je napoved novega albuma. Kdaj ga lahko pričakujemo in kaj o albumu že lahko izdaš?

Album bo izšel jeseni. Verjetno oktobra. Kot rečeno, je produkcija delo Kushadelica. Definitivno gre za najbolj drugačen album iz moje diskografije, saj sem opustil klasično "boom bap" formulo. Bobnov je manj, jih ni ali pa so bolj v ozadju. To v ospredje postavlja harmonije, samega raperja in njegova besedila. Zdi se mi, da mi je to že pri samem pisanju odprlo drugačne poti in privedlo do spremembe sloga, uporabe drugačnih besed in več poetičnosti. Manj je slenga, več je knjižnega govora. S tem sem tudi želel dokazati, da lahko povsem knjižno slovensko besedo uporabiš v rap besedilu, če jo izrečeš oz. interpretiraš na "žmohten" način. Nasploh imam rad arhaičen govor, ker vsebuje posebno moč. Seveda se nisem odpovedal dolenjskemu narečju niti "jugo vokabularju", kjer sem začutil, da na ta način lahko bolje izrazim misel. Poskušam pa kar se da minimalizirati uporabo angleščine. Na albumu bo 12 pesmi, sam ovitek pa bo seveda spet poseben, ker ne smemo odstopati od standardov, ki smo jih postavili s prejšnjimi izdajami (strip, knjiga).