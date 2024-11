'Vsak, ki si poskuša v ljubezni prilastiti, bo na koncu izgubil'

Glasbo in besedilo za pesem Vse za njo sta napisala Matjaž Vlašič in Marko Vozelj. Snemanje je potekalo v okolju dvorca Zemono in v botaničnem vrtu Sežana. Rdeča nit zgodbe videospota za to pesem pa je jabolko, ki je prispodoba za srce, življenje, naravo in ljubezen.

Pesem govori o prvinskem, čistem in iskrenem pogledu na ljubezen. V taki ljubezni ni ne zmagovalca ne poraženca, a vsak, ki si ljubezen lasti, jo izgubi. "V naši novi pesmi Vse za njo se zrcali marsikatera življenjska zgodba. Prava ljubezen je vedno lepa, ker v njej zmagovalca ni. Vsak človek mora sam ločiti med dostikrat zlaganim bliščem, sladkimi, zlatimi obljubami in iskrenostjo srca," sporoča Vozelj.