Vsak The Weekndov nov song je bolj dolgočasen od svojega predhodnika

Ljubljanski raper T.A.M.Z.Y. prisega le še na življenje na visoki nogi.

THE WEEKND - Is There Someone Else?

Zdaj bo The Weekndovih komadov že skoraj sto. Začetno ti niso bili posebej mikavni, a je nato The Weeknd ustvaril nekaj komadov, ki bodo zagotovo determinirali minulo glasbeno desetletje. Zadnjih nekaj let pa se že kar redno dogaja, da so uspešnice drznega – čeprav vedno malce čukasto pogledujočega – falsetnega soul-pop heroja vse bolj plastične in predvsem harmonsko bolj in bolj skromne. V bistvu je ta njegov najnovejši z ročno zategnjen disco prav, mah, povsem osiromašen kakega posebej privlačnega faktorja, nedopustno je razvlečen in zato prav dolgočasen. Pa saj The Weekndov zadnji album Dawn FM, s katerega je napev vzet, prav tak. Dokaj klavrno. Ocena: 2,5 T.A.M.Z.Y. FT. SILCK - High Life

Ni več ovir za trap-pop T.A.M.Z.Y. aka Jaka Tomšič s komadom High Life začasno zapušča raperske okope in se seli med popevkarsko blaženost. A tudi na sosednji strani se Rožnodolčanove raperske veščine še kako cenijo. T.A.M.Z.Y. oba izhodna pripovedna načina kontrolira z lahkoto. V tem duhu nekaj saharinsko-čvekave angleščine vmes niti ne zmoti posebej. Velenjčan Slick se podobno kot gostitelj najprej izpoje, šele zatem je na vrsti njegov vedno raje mehkejši raperski nastavek. Za prikupno in vpadljivo, pravzaprav tudi za kakovost, ni vedno nujno potrebna komplementarnost. Zelo dobro. Ocena: 4,5 EVERYTHING BUT THE GIRL - Nothing To Lose

Sprva acid-jazzovski, nato house-pop ter naposled le še angleški house duet se kar 24 dolgih let ni oglasil z novim kosom muzike. Ben Watt je očitno ozdravel, njegova muza Tracey Thorn je svoj intelektualistični pevski naklon dostojno ohranila. Skladno z odličnostjo, ki jo je Watt zadnja leta, zadnja desetletja, naokrog trosil kot DJ, je povratek dvojca Everything But The Girl kar pričakovan: 2-step in house sta ljubeče stepena skupaj. Za zdaj kaže dobro, nismo pa še tam. EBTG bosta v kratkem izdala tudi nov album. Ocena: 3,5 MIMI WEBB - Red Flags

