'Vsake mokre sanje so slane in vsake slane sanje so mokre'

19-letna Eva Hočevar, ki prihaja iz Ajdovščine, je s premiernim projektom Mokre sanje udarno zakorakala na slovensko glasbeno sceno. Nadobudna glasbenica je žanrsko precej fluidna in niha vse od rocka in punka do popa, soula in repa. V svojih pesmih daje poseben poudarek besedilom, z videospotom za Mokre sanje pa dokazuje, da veliko pozornosti namenja tudi vizualnem aspektu glasbene umetnosti.

Slane sanje so Evin prvi projekt, v katerem je sodelovala z veliko ekipo in nastal je videospot, ki svež ter unikaten videospot. Ker ima vsaka scena specifičen izgled je veliko truda in časa bilo vloženega tudi v Evin izgled. Predvsem je največ časa vzela scena z morsko školjko kjer Eva predstavlja biser in je zaradi tega veliko časa presedela na stolčku kjer je nanjo več ljudi istočasno lepilo biserčke. Za video produkcijo stojita Gea Bešter in Matej Simčič, ki sta se podpisala tudi pod video izdelek Bonita skupine BOOOM!, ki so jo gledalci lahko spoznali v osmi sezoni šova Slovenija ima talent. Snemanje je trajalo kar 18 ur. Ekipa na čelu z direktorjem fotografije Klemnom Smolarjem, pa je spretno uresničila vizije Gee in Mateja v več kot desetih različnih scenah.

Slane sanje po Evinih besedah utelešajo občutek univerzalnega hrepenenja in upiranja le-temu. "Prikrite strasti, poželenje in sla, ki brbotajo v notranjosti posameznikov, izbruhnejo med valovi, ki navkljub bučnemu prizadevanju želja ne ugasnejo. Se vdati igri oči in sprejeti vse, kar nas bo jutri stala? Še tako nedolžno poležavanje na plaži se s pravo mero domišljije in kančkom umazanih mislih lahko prelevi v romanco. Seveda le takšno med valovi', ki z jutrišnjim dnem postane utvara."