Vse glasnejša ugibanja: bi Céline Dion lahko nastopila na Evroviziji?

Vse glasnejša so ugibanja o tem, ali bi lahko na evrovizijskem odru v Baslu nastopila nekdanja zmagovalka Céline Dion . Pevka, ki je po zmagi na Evroviziji leta 1988 s skladbo Ne partez pas sans moi dosegla svetovno slavo, naj bi po poročanju več medijev namreč govorila z organizatorji. Ti naj bi si na vsak način želeli, da bi Dion z nastopom obeležila 37 let od zmage za Švico.

Čeprav se o morebitnem nastopu govori že od zmage Nema na lanskem tekmovanju, pa so se govorice v zadnjem času še razplamtele. K temu je prispevala tudi objava Dion na družbenem omrežju Instagram, kjer je s svojimi sledilci delila galerijo fotografij s tekmovanja leta 1988 in leta kasneje, ko je Švica gostila tekmovanje.

Uradni evrovizijski profil je pod objavo komentiral besedilo ene pevkinih najbolj priljubljenih skladb It's all coming back to me now (Zdaj se mi vse vrača). V komentarjih so se mnogi spraševali, ali pevka z objavo namiguje, da se dejansko vrača na Evrovizijo.