'Vse se da, če vztrajaš, izgubiš, ko se predaš'

Štajerski raper Emkej je nedavno izdal svoj prvi koncertni album, za katerega bi bilo, kot pravi, "škoda, da ne bi izšel". Zagotovo drži, da imajo domači raperji malo koncertnih plošč, sploh s tako dobro zasedbo, kot so Markovi Muzičari.

icon-expand Emkej je izdal koncertno ploščo z Muzičari z nastopa, ki so ga imeli februarja letos v Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen

Po epidemijskem času, ko kakšno leto ni bilo pravih koncertov, je Emkeju in njegovi zasedbi Muzičari februarja uspelo izpeljati koncert v Kinu Šiška, kar so zdaj izdali na "živem" albumu Live @ Kino Šiška. Navzlic temu, da v dvorani ni bilo občinstva, jim je uspel nastop, ki je bil tako dober, da si je zaslužil, da ga ovekovečijo, hkrati pa je postal Emkejeva prva koncertna plošča. Zasedbo, ki ga zadnja leta spremlja na koncertih, sestavljajo Nace Jordan na bas kitari, Žan Hauptman na klaviaturah in spremljevalnih vokalih, Anže Breskvar na bobnih, Blaž Sotošek na tolkalih in Vid Turica na kitari. Na koncertu sta se jim pridružila tudi Mrigo pri pesmi Hvala hiphop in Vazz pri skladbi Hokej. Marko nam je ob tej priložnosti odgovoril na nekaj vprašanj o albumu in trenutnem stanju na koncertni sceni. Zakaj si se odločil izdati live album, mar ni bilo med epidemijo dovolj časa, novih pesmi je najbrž cel kup, ki čakajo na objavo, ali je v tem primeru bila kvaliteta izvedenega z Muzičarji na takem nivoju, da je bilo enostavno treba zadevo dati tudi v "uradno" izdajo? Med epidemijo februarja sem izdal album Veš kaj bi ti mogo. Zdi se mi prehitro za povsem nov album avtorskih pesmi, čeprav se material ves čas nabira. Ta album je produkt spleta okoliščin, pomoči prijateljev in ekipe Kina Šiška in ja, album bi bilo škoda ne izdati, saj nima veliko slovenskih raperjev "live" albuma s tako dobrimi glasbeniki.

Vseeno so bili koronski koncerti, spletni prenosi, specifični zaradi odsotnosti občinstva, si ga je moč pričarati, si predstavljati, najbrž težko ...? Ne moreš. Ni isto. Manjka odziv publike. Manjka mi tisto, da "vem, kje sem", kako se ljudje počutijo in kako odreagirati. Ko ljudi ni, je to ena velika vaja s kamerami. Kljub temu je to neka nova izkušnja in če imaš toliko volje koncertirati, kot je imamo mi, potem z veseljem sprejmeš vsak koncert in se znajdeš tudi v takih okoliščinah. Nedavno smo videli, da si postal del učbenika za srednješolce, je to velika čast za rap, hip-hop ali za vse Štajerce, glede na to, da si omenjen v zvezi s tem, da rapaš v štajerskem narečju? Lepo je imeti take male zmage. Seveda si štejem v čast, da so me snovalci učbenikov uvrstili v gradivo kot raperja in kot Štajerca. Samo jutri je nov dan in od nekod se spomnim, da ni dobro spati na lovorikah. Se pravi, da ti lahko uspe, tudi če komaj zdelaš slovenščino na maturi? Veš tisto: vse se da, če vztrajaš. Včasih sem verjel v to, zdaj vem, da so za dosežke potrebni tudi trud, vložen čas in pravi trenutek, da se stvari poklopijo. Pomaga, če si vesten in organiziran in kar je najpomembneje, treba je živeti v sedanjosti. Kar hočem povedati, je, da tudi, če si na enem področju bil nekoč slabši, se lahko vedno izboljšaš. Izgubiš, ko se predaš. Dokler se ti da, lahko stvari še vedno spremeniš.

Torej bodo tudi tvoji otroci, če bodo imeli srečo, lahko brali o fotru v učbeniku? Ne vem, kako dolgo bodo uporabljali ta učbenik. Glede na to, da otroci potrebujejo nekaj let, da se naučijo brati in jih jaz še nimam, mislim, da bodo do takrat že druge naloge. Jih bom pa "naučo" štajersko, ziher (smeh). Poslovil si se od očeta Boruta, ki je bil nekoč v Pepel in kri, lani sta skupaj posnela pesem Zavist. Kot si že omenil, ti je ata zavidal, da se lahko pri tridesetih preživljaš z glasbo in počneš, kar te veseli, kaj pa si ti njemu zavidal in kakšni občutki te prevevajo zdaj, ko se je za vedno poslovil? Težko sploh govorim o tem. Vse je bilo prehitro. Pogrešam ga neizmerno. Ničesar mu ne zavidam. Vesel sem, da je bil ponosen name in sam si ne bi mogel želeti boljšega očeta, ki je bil nadpovprečno inteligenten, skrben, ljubeč in predvsem zaupanja vreden poštenjak.

Nedavno si dejal, da si izredno ponosen, da si nastopil s Slovenskim mladinskim orkestrom in Balladerom na klavirju, zadeva dejansko deluje veličastno. Kako si to doživel, kot dodatno priznanje tvojemu ustvarjanju? Raperji dejansko niso prav velikokrat nastopili z orkestrom ... Neizmerno sem hvaležen Živi Ploj Peršuh za ponujeno priložnost in Mitji Krečiču, da je spisal partiture za orkester. Užitek je bilo sodelovati s tako talentirano ekipo mladih glasbenikov v Slovenskem mladinskem orkestru. Res je, raperji redko nastopamo z orkestrom, zato mislim, da je to eden izmed lepših trenutkov moje glasbene kariere.

Nekateri domači glasbeniki odpovedujejo koncerte, češ da je je strogo upoštevanje pogoja PCT diskriminatorno do necepljenih in tistih, ki niso zboleli. Tvoje mnenje? Koncerta iz teh razlogov ne bi nikdar odpovedal. Spet imam to srečo, da me ljudje vabijo na koncerte in večinoma nisem sam organizator. Čudni časi so. Ampak vseeno mislim, da je boljše, da nastopamo čim več, kot pa da ne nastopamo. Vsi potrebujemo kulturne dogodke. Poslušalci in nastopajoči. Razumem pa, zakaj se enim zdi to diskriminatorno, a jaz sem take vrste človek, ki raje išče rešitve, kot PA se pritožuje nad situacijo, v kateri je. V zraku je, da je jeseni spet grozi zaprtje zaradi novega vala epidemije, boš torej izkoristil poletje in imel čim več nastopov, dokler bo mogoče? Res upam, da nas ne zaprejo. Poleti imamo kar nekaj nastopov. Po koncertu v Ankaranu nam lahko prisluhnete 6. avgusta v Ormožu, 14. avgusta v Velenju in 28. avgusta v Postojni. Lepo vabljeni.