Vse sladkosti Slanih sanj Eve Hočevar

Zgovorno presenečenje se skriva v Ajdovščini. Energični soul, podprt z nekaj lomljene ritmike, odstira tudi hiphop ambicijo, ki jo ima novi up domače pop scene. Slane sanje so čisto prvi songovski met Eve Hočevar, ki navdušuje s svojim vokalnim razponom, še bolj pa z neustavljivo nastopaško vnemo. Jam , ki ga ob svojem koncu ponudijo Slane sanje, je ena sama sladkoba. Celota tako delno spominja kar na vzgibe ali na vibe Andersona Paaka. Tudi videospot je za pohvalo. Kdo ne bi bil navdušen ob odkritju novega izvira? Krasen pop eliksir.

DEATH BY DENIM – Draped In Vapour

Okusna kombinacija. Death by Denim so avstralski bend, ki je svoj izraz zasnoval na disco-pop sproščenosti, značilni za, na primer, angleške Friendly Fires ali pač podobno kot njihovi rojaki Cosmo's Midnight. Poleg tega je očitno, da Death by Denim poganja tudi pri uspešnih oxfordskih indie rockerjih Foals prevzeta staccato ritmična termika. Vsaj po tem prikupnem singlu pa je zelo očitno, da imajo Death by Denim tudi obilo psihedeličnega naboja oz. apetita. Slednje, kar samo namiguje na sklep, da so člani zasedbe najbrž vdani navijači slovitih manchestrskih indie-rock tripačev The Stone Roses. Vhodna kakovost se še kako pozna pri kvaliteti končnega pridelka.

Ocena: 4,5

A$AP ROCKY – Shittin' Me