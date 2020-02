Vse zelo čudne, a še kako lepe popevke

Obstaja več tipov songov, ki jih proizvaja proslavljen ameriški raper Rick Ross. V grobem povprečju vsaj tri do štiri komade na izdani album podredi kolikor toliko normalnemu vozniškemu funky flowu. To pomeni, da Ricky Ross Tha Big Boss z implementacijo fine, pa vendar mogočne basovske linije nagradi tudi vse nas na vozniških sedežih. V bistvu je res, da Ross pogosto nategne. Sam samo upam, da bodo tudi na njegovi naslednji plati trije do štirje po mojem okusu. Potem jih itak ni.

Naj izdam še to. Na moji zlati listi potovalnih komadov sta že desetletje Rossovi Yacht Club in Magnificent, zraven je še Drillova King Size in tako naprej. In tale Season Ticket Holder je še ena, ki se je seznamu melodij, namenjenemu poslušanju na avtocestah, pravkar pridužila. Zvok celote bi bil prav bister, ob kar se v verzih obregne Buco iz Miamija, je tako ali tako en sam napuh. Te njegove klasične omembe bodisi Lambotov bodisi Maybachov so, jasno, en sam kič. Toda. Season Ticket holder je tudi v tem oziru vsaj malce bolj kulturna stvaritev. Poleg soularja Raphaela Saadiqa sta med sodelujočimi tudi Dwyane Wade in UD, ki je dejansko Udonis Haslem, še en zvezdnik košarkarskega moštva Miami Heat. Skratka. Rick Ross spet z enim komadom, ki ima malo več smisla, pa še všeč mi je.

Ocena: 4

2. THE AVALANCHES ft. Blood Oranage – We Will Always Love You