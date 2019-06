'Vseeno mi je za slavo in požvižgam se na zapuščino'

Zasedba Garbage ustvarja nov album, ki bo nasledil šesto ploščo Strange Little Birds iz leta 2016. Pevka Shirley Manson je za revijo NME spregovorila o nastajanju novega albuma."Okoli skupine se zadnje čase veliko dogaja, je kot svež veter, čeprav drži, da je moja skupina zelo počasna, ko gre za ustvarjanje. To sem morala sprejeti in sem, tudi posledično bolj srečna, če se zato ne vznemirjam,"je izjavila.

Skupina je nazadnje izdala singel No Horses, ki ima pomenljiv videospot, poln protestov, policijskih pretepanj, konjev in nenazadnje "obsedene" Shirley v slogu filma Izgajalec hudiča. Mansonova pa je o njej dejala, da zvok spominja na Roxy Music. "Je temačna pesem, a nisem prepričana, če je bil tak moj namen. Takoj, ko preberem, da je pop glasba postala temačna, si želim narediti popolnoma nasprotno. A na žalost ne znam pisati vedrih in neverjetnih pop pesmic. Ko bi jih le znala,"je ironično pripomnila Mansonova.

V besedilih pa ostaja osebna, pravi. "Ljudje mislijo, da bom robantila o politiki, a me to sploh ne zanima. Vedno govorim o aktualnih temah in zdi se mi, da sem povedala svoje. Stara sem 52 let, staram se in gledam, kako mi umirajo prijatelji, kar spremeni vse, po svoje je vznemirljivo, ker se vedno spreminja, po drugi strani pa srce parajoče. Počutim se, kot da je v meni goreča bakla," je dejala.

Kaj pa meni o uspehu? "Ne bi rekla, da sem dosegla kaj pomembnega v življenju. Ne vem, če bo to kdaj moja usoda in mi tudi ni mar. Zato mi je všeč, če sem v svojem kotu in da se trudim, kolikor se lahko. Ni mi je**no mar za slavo ali za zapuščino, glede tega mi je povsem vseeno. Mislim, da je smešno in s tem ne mislim izgubljati časa," je odločno povedala.