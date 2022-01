Vseprisotni ameriški soul zvezdnik nas praznično tolaži

Nov met še vedno rosno mladega, pa že tako slavnega soul pevca zveni neambiciozno. Še prej pa: za koherenten tretji album je tole tudi po krepostnosti posameznih songov vendarle premalo, za mikstejp ali za mimobežno zbirko (v predalu nabralih se) novih skladb pa pogojno dovolj. Plošča Scenic Drive (The Tape) je kljub dodatku v naslovu marsikje še vedno zavedena kot tretja albumska enota teksaškega R&B slavčka. A kaj nam bo dodatek – pravzaprav glava naslova izdaja, da je to muzika za čas nočnega vračanja domov. Ob tem poudarjam, da je Khalidova zamisel izključuje vožnjo zaspanih, kaj šele omamljenih. Khalid je na delo, ki obsega devet komadov, stresel nekaj prisrčnih napevov, med katerimi sta Retrograde (v kombinaciji z gostujočima kolegoma 6Lackom in Luckyjem Dayem) in All I Feel Is Rain (španovina za raperjem JID-om) melodično še najbolj prepogljiva in s tem tudi najatraktivnejša. Preostali sedmerec songov, vključno s singlično izpostavljeno Present, ne ponuja zadostnega sijaja, temveč le balastno protiutež najboljšima. A s tem lik in delo komaj 23-letnega superzvezdnika nikakor nista prizadeta. Toda to bo Khalid dokazal – upam, da res – šele s svojo prihodnjo dolgometražno izdajo.

Ocena: 3