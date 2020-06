''En deci ljubezni se je zgodil zelo spontano, kot vse stvari v življenju. Sedel sem doma ob bazenu, pil najljubšo pijačo, v tistem me je poklical moj prijatelj Rok Lunaček, da ima en dober tekst za nas. Skupaj sva ga dodelala in mu dodala 'mambo' začimbe, potem pa je še moj drugi prijatelj Dare Kaurič na vse skupaj dodal melodijo, ki je padla iz prve,'' je ob izidu videospota za pesem En deci ljubeznipovedal pevec skupine Aleš Bartolin dodal, ''vsi najboljši komadi so vedno narejeni spontano. Sem človek, ki izredno veliko da na ta segment delanja glasbe. Težko bi funkcioniral tehnično. Prvi korak je vedno in samo glasba in tisti prvi pravi utrip, ki se zgodi. Tukaj se je. In zato sem vesel, da lahko po vsem tem času še vedno počnem, kar počnem in počnemo z Mambo Kings.''