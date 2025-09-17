Svetli način
Sodelovanje Izraela na Evroviziji: Kallas se ne strinja z ukrepi

Bruselj, 17. 09. 2025 18.14 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes ob predstavitvi predlogov ukrepov EU proti Izraelu komentirala tudi napovedi nekaterih držav, med njimi Slovenije, da ne bodo sodelovale na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, če bo sodeloval Izrael.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) naj bi končno odločitev o sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije prihodnje leto sprejela na zimski generalni skupščini v začetku decembra.

Kaja Kallas
Kaja Kallas FOTO: Profimedia

Na novinarsko vprašanje, kako komentira napovedi nekaterih držav glede sodelovanja na letošnji Evroviziji, je Kaja Kallas danes odgovorila, da se ne strinja z ukrepi, ki bi bili uperjeni proti Izraelcem kot posameznikom. Kot je dodala, želi izpostaviti, da EU ukrepov proti Izraelu ne predlaga, da bi kaznovala Izrael ali izraelsko ljudstvo, ampak da bi dosegla spremembo politike izraelske vlade, ki naj konča človeško trpljenje na območju Gaze.

"Naši predlogi ne zadevajo ali kako drugače vplivajo na ljudi, gre za pritisk na izraelsko vlado, naj spremeni svojo politiko. Zato menim, da so vsi ukrepi, ki gredo v smer kaznovanja izraelskega ljudstva, napačni. In mi jih ne predlagamo," je še povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

Upravni odbor španske državne televizije RTVE je v torek sicer izglasoval umik predstavnika Španije na naslednjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2026 na Dunaju, če bo na tekmovanju sodeloval tudi Izrael.

Številne države nameravajo zaradi udeležbe Izraela bojkotirati sodelovanje na Evroviziji.
Številne države nameravajo zaradi udeležbe Izraela bojkotirati sodelovanje na Evroviziji. FOTO: Profimedia

Podobno stališče kot Španija so poleg Slovenije doslej izrazile še Nizozemska, Islandija in Irska. Španija je sicer prva od velike evrovizijske peterice, v kateri so še Velika Britanija, Nemčija, Italija in Francija, ki se neposredno uvrstijo v finalni večer evrovizijskega tekmovanja.

Podobni pozivi o izključitvi Izraela s tekmovanja za pesem Evrovizije zaradi vojne na območju Gaze so bili slišani že ob letošnjem tekmovanju.

Izraelska predstavnica Juval Rafael je sicer na letošnjem tekmovanju v švicarskem Baslu končala na drugem mestu. Zmagal je avstrijski glasbenik JJ, ki se je prav tako javno že zavzel za izključitev Izraela z evrovizijskega tekmovanja v prihodnjem letu.

