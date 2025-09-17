Sodelovanje Izraela na Evroviziji: Kallas se ne strinja z ukrepi

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) naj bi končno odločitev o sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije prihodnje leto sprejela na zimski generalni skupščini v začetku decembra.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira napovedi nekaterih držav glede sodelovanja na letošnji Evroviziji, je Kaja Kallas danes odgovorila, da se ne strinja z ukrepi, ki bi bili uperjeni proti Izraelcem kot posameznikom. Kot je dodala, želi izpostaviti, da EU ukrepov proti Izraelu ne predlaga, da bi kaznovala Izrael ali izraelsko ljudstvo, ampak da bi dosegla spremembo politike izraelske vlade, ki naj konča človeško trpljenje na območju Gaze.

"Naši predlogi ne zadevajo ali kako drugače vplivajo na ljudi, gre za pritisk na izraelsko vlado, naj spremeni svojo politiko. Zato menim, da so vsi ukrepi, ki gredo v smer kaznovanja izraelskega ljudstva, napačni. In mi jih ne predlagamo," je še povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

Upravni odbor španske državne televizije RTVE je v torek sicer izglasoval umik predstavnika Španije na naslednjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2026 na Dunaju, če bo na tekmovanju sodeloval tudi Izrael.