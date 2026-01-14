Vstopnice za letošnjo Evrovizijo na Dunaju razprodane v rekordnem času

V evrovizijskem tednu se bo skupaj zvrstilo devet prireditev, tako pred obema polfinaloma kot tudi finalom, ki jih bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu, bosta potekali po dve generalki.
Po besedah direktorja Evrovizije Martina Greena je bil odziv fenomenalen. "Dejstvo, da so bile vse vstopnice tako hitro razprodane, je močan opomnik tega, kar tekmovanje za pesem Evrovizije predstavlja - veselje, skupnost in skupno izkušnjo v času, ko je to pomembnejše kot kdaj koli prej," je dodal. Preostale vstopnice, če denimo nacionalne delegacije ne bodo izkoristile vseh dodeljenih vstopnic, bodo na voljo pozneje, je še sporočila EBU.
Priprave na 70. tekmovanje za pesem Evrovizije sicer že mesece potekajo v senci razprav o udeležbi Izraela na tekmovanju. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze.
Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije. Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.
