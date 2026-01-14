Vstopnice za letošnjo Evrovizijo na Dunaju razprodane v rekordnem času

V evrovizijskem tednu se bo skupaj zvrstilo devet prireditev, tako pred obema polfinaloma kot tudi finalom, ki jih bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu, bosta potekali po dve generalki.

Evrovizija 2026 bo na Dunaju. FOTO: Profimedia

Po besedah direktorja Evrovizije Martina Greena je bil odziv fenomenalen. "Dejstvo, da so bile vse vstopnice tako hitro razprodane, je močan opomnik tega, kar tekmovanje za pesem Evrovizije predstavlja - veselje, skupnost in skupno izkušnjo v času, ko je to pomembnejše kot kdaj koli prej," je dodal. Preostale vstopnice, če denimo nacionalne delegacije ne bodo izkoristile vseh dodeljenih vstopnic, bodo na voljo pozneje, je še sporočila EBU.

Z žrebom so že določili, kdo bo nastopil v prvem in kdo v drugem polfinalnem večeru. FOTO: Profimedia

Priprave na 70. tekmovanje za pesem Evrovizije sicer že mesece potekajo v senci razprav o udeležbi Izraela na tekmovanju. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze.