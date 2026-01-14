Naslovnica
Glasba

Vstopnice za letošnjo Evrovizijo na Dunaju razprodane v rekordnem času

Dunaj, 14. 01. 2026 10.15 pred 18 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z. STA
Evrovizija 2026

Vseh 90.000 vstopnic za letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije na Dunaju je bilo razprodanih v rekordnem času. Kot je sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU), so bile vstopnice za finale razprodane v samo 14 minutah, vstopnice za preostale prireditve pa v eni uri.

V evrovizijskem tednu se bo skupaj zvrstilo devet prireditev, tako pred obema polfinaloma kot tudi finalom, ki jih bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu, bosta potekali po dve generalki.

Evrovizija 2026 bo na Dunaju.
Evrovizija 2026 bo na Dunaju.
FOTO: Profimedia

Po besedah direktorja Evrovizije Martina Greena je bil odziv fenomenalen. "Dejstvo, da so bile vse vstopnice tako hitro razprodane, je močan opomnik tega, kar tekmovanje za pesem Evrovizije predstavlja - veselje, skupnost in skupno izkušnjo v času, ko je to pomembnejše kot kdaj koli prej," je dodal. Preostale vstopnice, če denimo nacionalne delegacije ne bodo izkoristile vseh dodeljenih vstopnic, bodo na voljo pozneje, je še sporočila EBU.

Z žrebom so že določili, kdo bo nastopil v prvem in kdo v drugem polfinalnem večeru.
Z žrebom so že določili, kdo bo nastopil v prvem in kdo v drugem polfinalnem večeru.
FOTO: Profimedia

Priprave na 70. tekmovanje za pesem Evrovizije sicer že mesece potekajo v senci razprav o udeležbi Izraela na tekmovanju. Javne radiotelevizije na Islandiji, Irskem, Nizozemskem, v Sloveniji in Španiji so napovedale, da bodo tekmovanje bojkotirale zaradi izraelske taktike v vojni na območju Gaze.

Preberi še Bo Izrael zmagovalec letošnje Evrovizije?

Da bo Izrael letos lahko sodeloval na evrovizijskem tekmovanju, so članice EBU sklenile v začetku decembra v okviru generalne skupščine v Ženevi. Niso sicer glasovale o sami prepovedi sodelovanja Izraela, temveč so potrdile predlog nove ureditve tekmovanja, ki naj bi zaščitila integriteto Evrovizije. Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Žreb je določil, da se bo Izrael predstavil v prvem polfinalu 12. maja. Drugi polfinale bo 14. maja, finale pa 16. maja.

evrovizija dunaj vstopnice glasbeno tekmovanje

'Mi smo Paraf, zvenimo kot nihče drug'

Koronavirusovec
14. 01. 2026 10.34
kako to, da ravno v letu ko naj bi številne države bojkotirale?
Odgovori
0 0
Kriss-slo
14. 01. 2026 10.25
vsi bodo tam samo mi ne..mislmo da smo hudi ,ker smo odpovedal a v resnici nas noben ne j 5 posto ..presmesno..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
