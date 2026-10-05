Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Vstopnice za znameniti festival Glastonbury pošle v 42 minutah

London, 05. 10. 2026 10.59 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Glastonbury

Organizatorji Glastonburyja so sporočili, da so vstopnice za prihodnjo edicijo festivala, ki bo med 23. in 27. junijem, pošle v le 42 minutah. Na tisoče ljudi se je zanje potegovalo prek spleta, ustavilo pa jih ni niti povišanje cene, ki je najvišja doslej.

Ljubitelji glasbe se bodo lahko prihodnje leto zabavali tudi na festivalu Glastonbury, ki se po enoletnem premoru vrača na Worthy Farm v Somerset. A le tisti, ki so si uspeli v 42 minutah, v kolikor so bile karte razprodane, zagotoviti svojo vstopnico. Za te je bilo letos treba odšteti rekordno visoko ceno, in sicer približno 500 evrov, kdo vse bo stal na odru, pa še ni znano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala vsem, ki ste kupili vstopnice, in žal nam je za vse, ki svoje niste uspeli zagotoviti, saj je povpraševanje zelo presegalo ponudbo," so na družbenem omrežju po tem, ko je zmanjkalo vstopnic za festival, sporočili organizatorji. Dodali so, da bodo vstopnice tistih, ki jih želijo prodati naprej ali so svoje odpovedali, na voljo spomladi.

Preberi še Za znameniti festival Glastonbury bo treba odšteti največ doslej

Kot je dejala Emily Eavis, ena od organizatorjev, se ekipa že zelo veseli festivala, saj jim gre vse po načrtih. Čeprav nastopajoči za prihodnji Glastonbury še niso znani, pa že krožijo govorice, da naj bi se na odru med drugimi zvrstili Harry Styles, Fontaines DC, Taylor Swift in veteran Stevie Wonder.

Razlagalnik

Glastonbury Festival sodobne glasbe in umetnosti je eden največjih in najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, ki se odvija na prostem v Somersetu v Angliji. Prvič je bil organiziran leta 1970, le dan po smrti legendarnega Jimija Hendrixa, pod imenom Pilton Pop, Blues & Folk Festival. Ustanovil ga je kmet Michael Eavis na svojem posestvu Worthy Farm, kjer festival poteka še danes. Sčasoma je prerasel v kulturni fenomen, ki poleg glasbe vključuje tudi gledališče, cirkus, ples in številne druge umetniške vsebine, znan pa je tudi po svojem močnem poudarku na okoljski ozaveščenosti in dobrodelnosti.

Michael Eavis je britanski kmet in ustanovitelj festivala Glastonbury. Leta 1970 je na svoji kmetiji Worthy Farm organiziral prvi festival, potem ko ga je navdihnil obisk festivala na prostem. Eavis je skozi desetletja ostal ključna figura festivala, ki je ohranil svojo neodvisnost in edinstven značaj, kljub temu da je festival prerasel v globalno glasbeno institucijo. Danes pri vodenju festivala aktivno sodeluje tudi njegova hči Emily Eavis, ki skupaj z očetom skrbi za umetniški program in organizacijo.

V glasbeni industriji se izraz 'veteran' uporablja za umetnike, ki so v svoji karieri aktivni že več desetletij in so s svojim delom pustili pomemben pečat v glasbeni zgodovini. Stevie Wonder, ki je omenjen v besedilu, je odličen primer glasbenega veterana, saj je svojo pot začel kot otroški čudežni deček v 60. letih prejšnjega stoletja in nato s svojimi inovativnimi albumi v 70. letih korenito spremenil zvok soula, R&B-ja in pop glasbe. Takšni glasbeniki na festivalih, kot je Glastonbury, pogosto nastopajo v prestižnih terminih, saj predstavljajo most med generacijami poslušalcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
glastonbury festival vstopnice

V Ljubljano prihaja Sergej Ćetković

Magnifico za božič pripravlja spektakel v obliki muzikala

24ur.com Za znameniti festival Glastonbury bo treba odšteti največ doslej
24ur.com Kaj storiti, če vam kljub veljavni vstopnici ni uspelo priti v Planico?
24ur.com Slovo Fantoma iz opere z Broadwaya, vstopnice šle za med
24ur.com Po negodovanju zaradi dragih vstopnic na voljo popoldanski skonto
24ur.com Konec ere: Pol milijona navijačev v boju za vstopnice ob slovesu Diamanta
24ur.com Navijači so se za nogometne vstopnice borili na več kot eni napravi
24ur.com Fifa prodala skoraj dva milijona vstopnic za SP
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Dvignil otroško igralno podlogo in ostal brez besed: preverite, kaj se morda skriva pod vašo
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984