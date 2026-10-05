Vstopnice za znameniti festival Glastonbury pošle v 42 minutah

Ljubitelji glasbe se bodo lahko prihodnje leto zabavali tudi na festivalu Glastonbury, ki se po enoletnem premoru vrača na Worthy Farm v Somerset. A le tisti, ki so si uspeli v 42 minutah, v kolikor so bile karte razprodane, zagotoviti svojo vstopnico. Za te je bilo letos treba odšteti rekordno visoko ceno, in sicer približno 500 evrov, kdo vse bo stal na odru, pa še ni znano.

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"Hvala vsem, ki ste kupili vstopnice, in žal nam je za vse, ki svoje niste uspeli zagotoviti, saj je povpraševanje zelo presegalo ponudbo," so na družbenem omrežju po tem, ko je zmanjkalo vstopnic za festival, sporočili organizatorji. Dodali so, da bodo vstopnice tistih, ki jih želijo prodati naprej ali so svoje odpovedali, na voljo spomladi.

Kot je dejala Emily Eavis, ena od organizatorjev, se ekipa že zelo veseli festivala, saj jim gre vse po načrtih. Čeprav nastopajoči za prihodnji Glastonbury še niso znani, pa že krožijo govorice, da naj bi se na odru med drugimi zvrstili Harry Styles, Fontaines DC, Taylor Swift in veteran Stevie Wonder.