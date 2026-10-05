Vstopnice za znameniti festival Glastonbury pošle v 42 minutah

Ljubitelji glasbe se bodo lahko prihodnje leto zabavali tudi na festivalu Glastonbury, ki se po enoletnem premoru vrača na Worthy Farm v Somerset. A le tisti, ki so si uspeli v 42 minutah, v kolikor so bile karte razprodane, zagotoviti svojo vstopnico. Za te je bilo letos treba odšteti rekordno visoko ceno, in sicer približno 500 evrov, kdo vse bo stal na odru, pa še ni znano.
"Hvala vsem, ki ste kupili vstopnice, in žal nam je za vse, ki svoje niste uspeli zagotoviti, saj je povpraševanje zelo presegalo ponudbo," so na družbenem omrežju po tem, ko je zmanjkalo vstopnic za festival, sporočili organizatorji. Dodali so, da bodo vstopnice tistih, ki jih želijo prodati naprej ali so svoje odpovedali, na voljo spomladi.
Kot je dejala Emily Eavis, ena od organizatorjev, se ekipa že zelo veseli festivala, saj jim gre vse po načrtih. Čeprav nastopajoči za prihodnji Glastonbury še niso znani, pa že krožijo govorice, da naj bi se na odru med drugimi zvrstili Harry Styles, Fontaines DC, Taylor Swift in veteran Stevie Wonder.
Glastonbury Festival sodobne glasbe in umetnosti je eden največjih in najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, ki se odvija na prostem v Somersetu v Angliji. Prvič je bil organiziran leta 1970, le dan po smrti legendarnega Jimija Hendrixa, pod imenom Pilton Pop, Blues & Folk Festival. Ustanovil ga je kmet Michael Eavis na svojem posestvu Worthy Farm, kjer festival poteka še danes. Sčasoma je prerasel v kulturni fenomen, ki poleg glasbe vključuje tudi gledališče, cirkus, ples in številne druge umetniške vsebine, znan pa je tudi po svojem močnem poudarku na okoljski ozaveščenosti in dobrodelnosti.
Michael Eavis je britanski kmet in ustanovitelj festivala Glastonbury. Leta 1970 je na svoji kmetiji Worthy Farm organiziral prvi festival, potem ko ga je navdihnil obisk festivala na prostem. Eavis je skozi desetletja ostal ključna figura festivala, ki je ohranil svojo neodvisnost in edinstven značaj, kljub temu da je festival prerasel v globalno glasbeno institucijo. Danes pri vodenju festivala aktivno sodeluje tudi njegova hči Emily Eavis, ki skupaj z očetom skrbi za umetniški program in organizacijo.
V glasbeni industriji se izraz 'veteran' uporablja za umetnike, ki so v svoji karieri aktivni že več desetletij in so s svojim delom pustili pomemben pečat v glasbeni zgodovini. Stevie Wonder, ki je omenjen v besedilu, je odličen primer glasbenega veterana, saj je svojo pot začel kot otroški čudežni deček v 60. letih prejšnjega stoletja in nato s svojimi inovativnimi albumi v 70. letih korenito spremenil zvok soula, R&B-ja in pop glasbe. Takšni glasbeniki na festivalih, kot je Glastonbury, pogosto nastopajo v prestižnih terminih, saj predstavljajo most med generacijami poslušalcev.
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