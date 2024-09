Vučić: Odšel je velik človek, odšel je naš Bora

OGLAS

"Spoštovani prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil prijatelj in brat Borisav Bora Đorđević. Počivaj v miru, dragi naš Boki. Borisav Bora Đorđević," so člani skupine Riblja Čorba, katere frontman je bil pokojni Bora, sporočili na uradni strani na Facebooku. Kmalu za tem so se na družbenih omrežjih od pevca poslovili številni oboževalci, pa tudi glasbeni kolegi in druga znana imena.

"Odšel je velik človek, odšel je naš Bora. Zapustil nam je svoje pesmi in veliko ljubezni do Srbije. Večna mu slava in Bog blagoslovi njegovo dušo. Zdanilo se je nad cerkvijo sv. Marka in tako bo tudi v prihodnjih desetletjih," je na Instagramu zapisal Aleksandar Vučić.

Na smrt Bore Đorđevića se je v zgodbi na Instagramu (objava, ki izgine v 24 urah, op. a.) odzvala tudi Neda Ukraden, ki je z Boro sodelovala. Ob njegovi fotografiji je zapisala: "Poglej svoj dom, angel ..." In se glasbeniku tako poklonila z besedami ene največjih uspešnic skupine Riblja Čorba Pogledaj svoj dom, anđele. Ob tem pa dopisala še:"Naj ti je večna slava."

"Še ena legenda je odšla. V Ljubljani je umrl frontman Riblje Čorbe Bora Đorđević," pa sta zapisala radijska voditelja Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič. V zgodbi na Instagramu je Borino fotografijo objavila Tatjana Gajanović, finalistka devete sezone šova Slovenija ima talent, sicer rojena v Srbiji, ob njej pa pripisala: "Danes je žalosten dan." Bori se je z objavo fotografije na Instagramu poklonil tudi režiser serije Južni veter Miloš Avramović. Priljubljeni srbski pevec Željko Joksimović je na Instagramu zapisal: "Hvala ni dovolj. Naj ti bo lepo tam zgoraj, genij."

