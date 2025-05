Vznemirljiva slikanica avstrijskih posebnežev

OGLAS

Začetek ponedeljkovega večera sta lepo vpeljali sestrični Hannah in Laura Breitfuss, poznani kot Cousines like Shit, ki prihajata z Dunaja in ki sta se žanrsko opredelili kot "avant trash", temperatura v ljubljanskem Kinu Šiška pa se je strmo vzpenjala.

Bilderbuch (v prevodu: slikanica) je avstrijska zasedba, ki že dve desetletji navdušuje s svojo glasbeno raznolikostjo in nepredvidljivostjo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Hannah in Laura sta predstavili pesmi z obeh albumov Avant Trash in Permanent Earthquake ter zapeli v duetu večglasja, hkrati pa dali resne "indie rock" vibracije, ki prikličejo v spomin celo legendarno postpunk kraljico Siouxsie Sioux. Njuna na trenutke minimalistična godba pa je dovolj nalezljive sorte, da je povzročila prijetno in dokaj sproščeno plesno pozibavanje, navkljub kritičnim besedilom, ki se dotikajo družbe in človeških odnosov. Nekaj po 21. uri pa je ob ogrevalnih melodijah Black Sabbath, Smashing Pumpkins in nekaterih drugih prišel čas za zvezde večera. Z "akademsko" zamudo so na oder v Šiški stopili Maurice, Michael, Peter in Philipp, na kratko Bilderbuch, zasedba, ki se je osnovala leta 2005 in štiri leta kasneje izdala prvenec Nelken & Schillinge.

"Dajmo, Kino Šiška, naj vas slišim, naredite 'šundr'," je že takoj na začetku zbrani avditorij pozval pevec Maurice Ernst, dvorana, sestavljena iz pretežno nemško govorečega občinstva, netipično za slovensko prestolnico, pa je vzrojila v navdušenju. "To je naš prvi koncert v Sloveniji, čakali ste dvajset let, da sem tu pred vami brez majice," se je nekoliko kasneje pošalil pevec. Dejansko se je zgodilo podobno kot slabih šest let nazaj, ko je v isti (razprodani) dvorani gostovala nemška zasedba Die Ärtzte, ko so jih prav tako prišli poslušat praktično samo rojaki. A Bilderbuch imajo kaj pokazati, predvsem v glasbenem smislu, saj mešajo prvine rocka, bluesa, celo jazza, pa vse do hip hipa, popa in elektronike.

Tokrat so prvič nastopili pred slovenskim občinstvom v Kinu Šiška. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Bilderbuch namreč niso kar tako ena bolj relevantnih zasedb na nemškem govornem področju, saj prepričajo z neverjetno uigranostjo, impresivnim zvokom in odličnim rokersko-bluzerskim preigravanjem, kot je bila npr. epsko, na več kot petnajst minut, raztegnjena pesem Aber Airbags. Da bi jih žanrsko opredelili, je praktično nemogoče, hkrati pa je to znak, da gre za dober bend, ki bi mu po raznolikosti in koncertni kvaliteti v Sloveniji lahko kot primerjavo dali zgolj kakšne Mrfy, četudi so tovrstne zadeve lahko hudo nehvaležne.

Pravzaprav je bilo v dvorani veliko njihovih rojakov, ki so jih prišli poslušat, od Celovca pa vse do Dunaja. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Bilderbuch s povsem svojstveno-inovativnim pristopom in hkratno nepredvidljivostjo tako prepričajo tudi na prvi posluh, četudi so njihovi rojaki, tako v prvih vrstah kot po drugih koncih dvorane, lepo sodelovali in poskrbeli za vzdušje, polno navdušenja in pozitive.

"To je naš prvi koncert v Sloveniji, čakali ste dvajset let, da sem tu pred vami brez majice," se pošalil pevec Maurice Ernst. FOTO: Miro Majcen icon-expand