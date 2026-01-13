Naslovnica
Vzpon country glasbe po svetu in doma

Zvok avtomobilov z velikimi motorji, kultura kavbojev in zvok bendža so ameriški simboli, ki so blizu vedno večji globalni množici. Ljubezen do country glasbe in plesa gojijo tudi številni Slovenci in Slovenke od znanih obrazov, kot sta Andrej Šifrer in Tomaž Domicelj do plesnih skupin, ki vsak teden v ameriških usnjenih škornjih plešejo na country uspešnice.

Celo R&B kraljica Beyoncé je svoj aktualni album posvetila kantri ritmom, nanje pa zadnja leta prisega tudi Post Malone, zvezdnik, ki je svojo kariero začel kot raper. Podobno je tudi doma, s country stilom zaznamovan album Hiti počasi je v Nashvillu že pred 35 leti posnel Andrej Šifrer, zvok divjega zahoda pa je navdihnil njegove uspešnice že v 80 letih preteklega stoletja. Country vplive gotovo najdemo tudi med našo aktualno, letošnjo glasbeno ponudbo. 

V Sloveniji se v zadnjih letih pojavljajo vedno večji in vedno bolje organizirani festivali ameriške kulture, kot je zbiljski Wild west. V središču tega dogajanja pa so gotovo ljubitelji country glasbe in plesalci. "Zanimanje je veliko, veliko pa delamo na tem, da ne samo, da hodiš na tečaje, ampak da imaš potem tudi kje za plesati. So zabave, so festivali," nam je zaupal David Prestor, ambasador country kulture

Delo skladateljice Strahovnik bo premierno izvedel nemški simfonični orkester

