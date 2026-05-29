Vzrock izdali priredbo skladbe ansambla Biseri

Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrock. V ospredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo.

Za skupino Vzrock je sicer zelo uspešno obdobje. S skladbo Čira Čara so prejeli Zlato piščal za narodnozabavno skladbo leta, decembra pa izdali svoj prvenec Bad Boy in ga predstavili na samostojnem koncertu v ljubljanski Cvetličarni, kjer so prvič v živo odigrali vse skladbe z albuma. Ob tem že pripravljajo nov material, ki bo predvidoma našel mesto na njihovem naslednjem albumu. Pred skupino je zdaj poletje, polno nastopov po vsej Sloveniji, skladba Za njo pa je lep opomnik, da se za energičnim odrskim nastopom skrivajo tudi fantje, ki jim veliko pomeni tudi večglasno petje in dobra pesem.