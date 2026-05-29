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Glasba

Vzrock izdali priredbo skladbe ansambla Biseri

Ljubljana, 29. 05. 2026 18.43 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
Vzrock

Za skupino Vzrock je izjemno uspešno leto. Izdali so svoj prvi album, napolnili ljubljansko Cvetličarno, pred kratkim pa prejeli še zlato piščal za narodno-zabavno skladbo leta. Danes v svet pošiljajo novo skladbo, ki jo že nekaj časa igrajo na koncertih, zdaj pa so ji namenili še uraden videospot. Člani skupine pravijo, da ima pesem Za njo v njihovih srcih posebno mesto, gre namreč za priredbo skladbe ansambla Biseri, ob katerih so fantje glasbeno odrasli.

Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrock. V ospredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo.

Za skupino Vzrock je sicer zelo uspešno obdobje. S skladbo Čira Čara so prejeli Zlato piščal za narodnozabavno skladbo leta, decembra pa izdali svoj prvenec Bad Boy in ga predstavili na samostojnem koncertu v ljubljanski Cvetličarni, kjer so prvič v živo odigrali vse skladbe z albuma. Ob tem že pripravljajo nov material, ki bo predvidoma našel mesto na njihovem naslednjem albumu. Pred skupino je zdaj poletje, polno nastopov po vsej Sloveniji, skladba Za njo pa je lep opomnik, da se za energičnim odrskim nastopom skrivajo tudi fantje, ki jim veliko pomeni tudi večglasno petje in dobra pesem.

Skladba Za njo ima pri članih skupine Vzrock posebno mesto že vrsto let. Ansambel Biseri so bili namreč ena izmed zasedb, ki je pomembno vplivala na njihovo glasbeno odraščanje, njihove pesmi pa fantje poznajo praktično na pamet. Zato ni presenetjivo, da je bila Za njo ena tistih skladb, ki je v njihovem repertoarju živela že dolgo, še preden so jo sploh posneli.

Prvi demo je nastal že pred približno tremi leti, vendar pesem takrat ni dočakala končne izvedbe. Projekt je za nekaj časa obstal, demo pa se je medtem celo izgubil oziroma bil pomotoma izbrisan. Kljub temu fantje nad idejo niso obupali. "Alen Klepčar, hvala, da si nam zaupal pesem in hvala, da si s svojo glasbo tako vplival na našo skupino. Vam pa, draga publika, upamo, da smo vam dali vaš nov najljubši song poletnih dni. Uživajte," so zaključili.

Vzrock Za njo
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