Vzrock pred razvnetim občinstvom predstavili svoj prvi album

Fantje iz skupine Vzrock so minuli vikend v prestolnici prvič v živo odigrali vse skladbe z novega albuma. Koncert so začeli in zaključili z njihovo uspešnico, enako poimenovano kot njihov prvenec, Bad Boy . "Ta pesem nam je začrtala smer, po kateri se še danes ravnamo. Bad boy smo najbolj mi. To je Vzrock," so dejali. Odigrali so seveda tudi njihovo najbolj znano Pina Colado , pa Tamalo , Čira Čara in ostale pesmi, s katerimi so obiskovalce koncerta popeljali čez celoten album. Ob tem so presenetili še z nekaj slovenskimi in tujimi priredbami.

S svojo energijo so prevzeli občinstvo, ki je z njimi skakalo in na trenutke pelo tako glasno, da so jih celo preglasili. "Zelo lepo je bilo videti ljudi, ki so nas prišli podpret, in pogledat, kaj smo delali v zadnjih petih letih. Res iskrena hvala vsem, ki ste bili z nami. Cel večer je bil zelo poseben," so dodali.

Za seboj imajo nekaj let uspešnega delovanja, v tem času pa se je marsikaj spremenilo. "Predvsem smo odrasli in to se pozna tudi na naši glasbi. Naš moto pa ostaja enak. Čim več igrati, ostati na realnih tleh in v isti zasedbi ter predvsem uživati," so sklenili.

Na odru so se jim pridružili tudi gostje, ki so tako ali drugače zaznamovali njihovo pot. Gašper Jazbec iz Ansambla Stil je z njimi zapel Pr'jatlco, njihov dober prijatelj in avtor nekaterih največjih hitov Alen Klepčar pa je zapel Punči ni debate ter Jagode in med. Z njimi so bili tudi Fehtarji, za katere fantje pravijo, da so eni izmed njihovih največjih vzornikov.