Vzrock za novo pesem navdih našli pri Harryju Potterju.

Vzrock so bend, ki zna združiti tradicijo s svojo mladostjo, veselje do igranja z delovno etiko in, kot dokazuje njihov nova pesem, tudi glasbo s čarovnijo. Naslov njihove najnovejše skladbe je namreč Čira Čara . Pesem je nastala potem ko so glasbeniki lani začeli z iskanjem dodatnega člana, ki bi igral klaviature in kitaro, da bi lahko Gašper Kastelic prevzel vlogo frontmana.

Iskanje jih je pripeljalo do še enega Gašperja, prav tako njihovega sokrajana. Ko je Gašper Možina prvič prišel na vaje, je pritegnil pozornost z okroglimi očali in pričesko na gobico, ki je nekoliko spominjala na Harryja Potterja. Kastelic je takoj po pripomnil: "Ti, kaj pa je tole za en Harry Potter?" In od takrat naprej se ga je ta vzdevek tudi držal.

Fantje so se kasneje poigravali z mislijo, da bi zgodbo uporabili v pesmi. In tako je nastala ideja za Čira Čara, pesem o njihovem Harryju. Glasbeniki so za pesem posneli tudi videospot: "V njem smo na subtilen način vključili nekaj vizualnih elementov, ki spomnijo na Harryja Potterja, na primer kravate v barvah Gryffindorja in podobne detajle. Tisti, ki ta svet poznajo, bodo povezavo verjetno hitro opazili. V glavni vlogi nastopa Nika Kar, pri snemanju pa so sodelovali tudi naši prijatelji."

Čeprav so fantje še vedno mladi, so njihovi vikendi že dolgo zapolnjeni z nastopi po vsej Sloveniji. "Delamo, kot čutimo. Ne kompliciramo. Harmonika je bila z nami od začetka in bo z nami do konca. Vsak odziv publike nam pokaže, da smo na pravi poti. A zavedamo se, da brez truda ne gre. Še naprej bomo dajali vse od sebe in živeli za glasbo."