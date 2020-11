Warning s pristnim punk'n'rollom iz Zasavja

Da so Simon Žlak , pevec in kitarist, ki mu na strunah pomaga tudi Aleks Pavlič , na baskitari Nejc Škrbec in na bobnih Primož Udovč iz zasedbe Warning , navdušeni nad punkom in rockom, ni težko ugotoviti.

Fantom je s svojim znanjem in izkušnjami pomagal producent Robert Likar, poznan iz zasedbNiet, The Drinkers inUp N' Downs. "Poleg tega, da so fantje navdušeni bajkerji, imajo radi pristen rokenrol, obenem pa dejajo muziko, ki jim je všeč, ne glede na trenutne trende. So nepokvarjeni in torej pravi Zasavci," jih je hudomušno opisal Likar.

Da so njihovi vzorniki zasedbe kot sta Green Day inZablujena generacija ni težko preslišati, s slednjimi pa so že nekajkrat delili oder. Sicer pa prisegajo tudi na punk standarde kot so Should I Stay Or Should I Go, Anarchy In The UK, Blitzkrieg Bop, kar so v njihovi izvedbi že lahko slišali obiskovalci motorističnih shodov v preteklih letih.