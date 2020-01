Wckd Nation z novim videospotom Airplane blonde

V najnovejši skladbi slišimo tudi kanadskega raperja Beatox . Skladbo je produciral ameriški tekstopisec in producent Rob Bargad , ki je igral z džez legendami, kot so Jimmy Scott, Dakota Staton, Lionel Hampton in Roy Hargrove . Video je posnela slovenska ekipa Bright Visuals , ki je med drugim ustvarila tudi videoposnetke za britansko zasedbo Leisure .

Peti singel slovenskega džez/neo-soul kolektiva Wckd Nation nosi naslov Airplane blonde. Vokal ostaja žanrsko zvest neo-soulu, podprt z osemdelnim instrumentalnim delom zasedbe, ki črpa navdih iz britanske džezovske scene. Nov singel žanrsko spominja na glasbenike, kot so Erika Badu, The Internet, Mac Miller in Kamasi Washington .

Skupino sta leta 2015 v Celovcu ustanovila brata PeterinŽiga Smrdel, multiinstrumentalista, skladatelja in producenta. Zasedba je bila najprej oblikovana kot umetniški kolektiv iz treh različnih držav; Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Od takrat do danes so improvizirane skladbe postale strukturirane in neodvisne, glasbeno družino pa povezujejo v zasedbo.

Skupina Wckd Nation se je prestrukturirala in se preselila v Ljubljano, kjer nadaljuje z raziskovanjem novih oblik in zvokov džez-popa. Skupino trenutno sestavlja devet osrednjih članov: med njimi brata Smrdel, Maša But, Filip Vadnu, Anže Vrabec, Nejc Škofic, Grega Skaza, Matic Mikola in Sandi Štor. Vsi so opazni glasbeniki nove slovenske džezovske generacije.

Jeseni 2018 je skupina Wckd Nation izdala svoja prveneca Time in Troubles. Med svojo prvo mednarodno turnejo po Baltiku marca 2019, je skupina izdala svoj tretji singelNew Path. Zahvaljujoč podpori slovenskega veleposlaništva v Varšavi in Občine Postojna, so Wckd Nation nastopali v klubih v Litvi, Latviji in Estoniji, kjer so ustvarili svojo prvo skupino sledilcev zunaj meja Slovenije. Vrhunec turneje je bil njihov nastop na Tallinn Music Weeku, kjer je skupina nastopila na enem od glavnih odrov. Turneja je pritegnila veliko pozornosti in bila medijsko pokrita v številnih pomembnih medijih in radijskih postajah na Baltiku.

V letu 2019 se je skupina osredotočila tudi na nastope v Sloveniji, med drugim so nastopili na Festivalu Lent. Po produktivnem poletju so konec novembra izdali svoj četrti singel The Swan King. Temu je botrovalo še imenovanje zasedbe Wckd Nation za eno najbolj zanimivih slovenskih skupin v recenziji Matjaža Ambrožiča.