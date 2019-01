S priredbo uspešnice iz devetdesetih obnoreli splet

Se spomnite skupine Weezer in njihovega hitaIsland in the suniz začetka dvatisočih? Skupina sicer ni nehala ustvarjati, a uspeha omenjene pesmi niso podoživeli. So pa zdaj toliko bolj opozorili nase.

Brez napovedovanja so izdali album, da pa je presenečenje še večje, ne gre za navaden album, ampak je ta sestavljen samo iz priredb znanih hitov. Zdi se, kot da ga je navdihnil splet sam. "Pol karaoke pol meme album", so ga med drugim poimenovali.

Teal Album vključuje hite, kot so:Billie Jean (Michael Jackson), Happy Together (The Turtle), Paranoid(Black Sabbath), Stand By Me (Ben E. King) in Take on Me (a-ha).

Največ pozornosti je pritegnila priredba pesmi No Scrubsskupine TLC, ki bo zelo kmalu, 2. februarja, praznovala 20. obletnico. Da, dvajseto. Z njo so povsem obnoreli splet. "Dali so mi priredbo pesmi, za katero nisem vedel, da jo potrebujem," je tvitnil navdušenec, in ni bil edini. Skupina in pesem sta bili že isti dan med najbolj priljubljenimi na Twiterju, spletne skupnosti oboževalcev pa so eksplodirale od veselja in memov.