Whitney Houston bi praznovala 60 let

Whitney Houston je odraščala v New Jerseyju in izvirala iz glasbene družine. Njena mama Cissy Houston je bila zvezda gospela, pevsko so bile nadarjene tudi njene sestrične. Peti je začela že kot otrok v cerkvenem zboru ter v najstniških letih kot spremljevalna vokalistka sodelovala z več tedaj popularnimi glasbeniki.

Njen talent je prepoznal glasbeni mogotec Clive Davis, kar je povzročilo, da je Whitney Houston v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja postala ena najbolj prodajanih pevk. Slovela je po svojih glasovnih sposobnostih in uporabi gospelovskih tehnik v popularni glasbi. S svojo glasbo je vplivala tudi na mlajše generacije pevk, med drugim na Christino Aguilero in Mariah Carey, s katero je posnela duet When You Believe.

Osemkratna dobitnica grammyja se je preizkusila tudi kot igralka. Oboževalci se je spomnijo predvsem po glavni vlogi v romantičnem filmu Telesni stražar, v katerem je zaigrala ob Kevinu Costnerju in odpela tudi svetovno uspešnico I Will Always Love You, glasba k filmu pa je prinesla še nekatere uspešnice, med njimi I'm Every Woman in I Have Nothing.

V zadnjih letih je pretiravala z uživanjem mamil. V začetku februarja 2012 so jo v starosti 47 let našli mrtvo v hotelu Beverly Hilton na Beverly Hillsu, večer pred podelitvijo glasbenih nagrad grammy, na kateri bi morala nastopiti.