Whitney Houston: Pevka, ki je z glasom očarala svet

Whitney Elizabeth Houston bi avgusta 2023 dopolnila 60 let. Ko se je njeno življenje februarja 2012 prehitro tragično končalo, je bila glede na Guinnessovo knjigo rekordov največkrat nagrajena ženska vseh časov. Glasbena ikona, ki se je dokazala tudi na filmskem platu, a v zasebnosti razdvojena med tem, kar je sporočala njena javna podoba in prepovedano ljubeznijo do svoje najboljše prijateljice, željo po družinskem življenju in zasvojenostjo z drogami.

Ob omembi imena Whitney Houston zagotovo večina ljudi najprej pomisli na njeno uspešnico I Will Always Love You, pesem, ki jo je zapela v filmu Telesni Stražar. Prav z njo se začne tudi novi romanopisni življenjepis pevke, katerega avtorica je nemška urednica in novinarka Hannah Faber, ki opisuje pevkino pot do vrhunca njene kariere, a hkrati prikaže pevkino razdvojenost med uspehom in željo po zasebnosti, ki si je je leta 1994, ko je stopila na oder podelitve grammyjev, želela.

Whitney Houston FOTO: Profimedia icon-expand

Nippy, kakor so jo ljubkovalno imenovali družinski člani in prijatelji, je svojo glasbeno pot začela v gospel zboru, ki ga je vodila njena mati Cissy Houston, sicer tudi sama pevka, ki je na turnejah in albumih spremljala Aretho Franklin in druge pevke. Ko je kot punčka prvič zapela svoj solo, so se ji na nosu najprej od treme nabrale kapljice potu, te pa so se pojavljale skozi celotno njeno kariero. A sledilo je navdušenje zbranih, v njej pa se je prebudila želja, da bi postala pevka in se povzpela na vrh glasbenih lestvic.

To ji je uspelo še preden je dopolnila dvajset let, slava in bogastvo pa sta zahtevali svoje. Čeprav je avtorica knjige v spremni besedi pojasnila, da se je v romanu namenoma izognila temni plati njenega življenja, kot sta pretirana zloraba drog in družinsko nasilje, ki ga je trpela od poroke s pevcem Bobbyjem Brownom, pa ves čas opisuje njeno prijateljstvo z nepogrešljivo Robyn, ki je že v najstniških letih preraslo tudi v romantično ljubezen med dekletoma, ko pa so nanj začeli namigovati mediji, pa jo je prekinila pevkina mati, ki je od prijateljic zahtevala, da se oddaljita in v javnosti ohranjata distanco. Čeprav se je Whitney odločila upoštevati materin nasvet, pa govorice o njenih biseksualnih nagnjenjih niso nikoli zares zamrle, nanje pa namigujejo tudi dokumentarni filmi, ki so bili v preteklih letih predstavljeni javnosti.

Whitney Houston: Pevka, ki je z glasom očarala svet FOTO: Učila icon-expand