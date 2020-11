Whitney Houston posthumno sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla

Whitney Houston se je posthumno uvrstila med glasbenike, ki so del Dvorane slavnih rock'n'rolla, letos pa so del pomembne glasbene druščine postali izvajalci kot so The Notorious B.I.G., skupine Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, Depeche Mode in T. Rex. Slovesnost so gledalci zaradi pandemije spremljali zgolj v prenosu preko spleta, svoj delček k lepi prireditvi pa so dodali tudi nekateri glasbeni kolegi pokojne pevke.