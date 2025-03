Will Smith na novem albumu spregovoril o incidentu s Chrisom Rockom

Will Smith je po dveh desetletjih izdal nov album, s katerim je zbudil ogromno pozornosti. V eni izmed skladb je namreč obravnaval zloglasno klofuto, ki jo je leta 2022 namenil komiku Chrisu Rocku , ki se je v svojem govoru norčeval iz njegove soproge Jade Pinkett Smith . Based on a True Story vsebuje 14 skladb, pri katerih sodeluje s Teyano Taylor , DJ-jem Jazzyjem Jeffom in soigralko iz serije Princ z Bel-Aira B. Simone . Zadnja dva se pojavita na uvodni skladbi Int. Barbershop – Day, v kateri spregovori o zloglasnem incidentu. Skladba vključuje glasove kritikov, ki mu očitajo napake.

"Will Smith je preklican," pravi glas v uvodni vrstici, drugi pa odgovarja: "Kdo za vraga si misli, da je Will Smith? In ta fant je prekleto nor, kako vzgaja otroke ... In tega, kar je storil, mu ne bom nikoli odpustil."

Besedilo se nadaljuje: "Slišal sem, da je dobil oskarja, a ga je moral vrniti. In veš, da so ga prisilili v to samo zato, ker je temnopolt. Bistvo, Will Smith je nor. Mislim, tudi on je bogat, zabaven in seksi. Želiš si, da bi imel poleg sebe Jado Pinkett. On in Jada sta nora, dekle, o čem govoriš? / Bolje, da ne govoriš o imenu njegove žene."