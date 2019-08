Woodstock 50 dokončno odpovedan

Organizatorji Woodstocka 50, ki bi potekal ob 50. obletnici originalnega Woodstocka – legendarnega hipijevskega glasbenega dogodka iz leta 1969, so sporočili, da je festival dokončno odpovedan. Potekati bi moral med 16. in 18. avgustom, vendar so imeli pri organizaciji preveč finančnih in logističnih težav, da bi obletnico lahko izpeljali.

"Žalostni smo, da je toliko ovir onemogočilo organizacijo takšnega festivala, kot smo si ga zamislili, z zasedbo, ki smo jo planirali in z udeležbo, ki smo jo pričakovali,"je povedal Michael Lang, soustanovitelj in koproducent originalnega Woodstocka.

Majavi temelji, ki so privedli do odpovedi

Producenti so najprej potožili, da imajo finančne težave, potem so naleteli še na zavrnitve na številnih lokacijah v ameriški zvezni državi New York, kjer je izvorno potekal festival, ki je slavil mir, ljubezen in glasbo. Težavo so rešili s tem, ko so festival prestavili na koncertno prizorišče na prostem Merriweather Post Pavilion v Columbii v ameriški zvezni državi Maryland.

Tridnevni festival naj bi se nato iz neprofitnega festivala preoblikoval v akcijo zbiranja sredstev v podporo neprofitnim organizacijam, ki spodbujajo udeležbo na volitvah in opozarjajo na klimatske spremembe. Festival je po tem ostal brez zvezdniškega seznama nastopajočih.

Ob napovedi praznovanja obletnice so organizatorji naznanili zvezdniški seznam nastopajočih, na katerem so bili, med več kot 60 izvajalci, tudi Jay-Z, Miley Cyrus, Chance the Rapper in Black Keys, pa tudi veterani, ki so nastopili na festivalu leta 1969, kot so David Crosby, Santana in John Fogerty. Organizatorji naj bi vse tedaj napovedane nastopajoče odpovedali.