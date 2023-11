Wookie the Huge: Verjamem, da je v vseh od nas vsaj malo mazohista

Wookie the Huge predstavljajo mazohista, človeka, ki ljubi svojo bolečino. Za umetniškim imenom Wookie the Huge stoji Rory Hughes, slovenski glasbenik s kanadsko-irskim poreklom. Glasbeni projekt Wookie the Huge je v Roryjevi spalnici zorel kar osem let, od tod pa tudi naslov prvenca 8 Years of Bedroom Lullabies, ki bo luč sveta ugledal kmalu.

Wookie the Huge je pred leti najprej predstavil skladbo Irrelephant, ki je prvi od devetih delov glasbenega mozaika njegovega psihološkega profila – hiperkapitalista. Že takrat je Rory Hughes, ki stoji za umetniškim imenom, ob sebi zbral glasbenike Nejca Tepeša (bas), Tima Kosija (bobni), Jako Jeršiča (kitara) in Gašperja Korelca (klaviature), s katerimi še danes sodeluje pri udejanjanju vizije, na svojo stran pa je pridobil tudi producenta Hannesa Jaeckla, ki je delal z bandi, kot so Kreator, Sonata Arctica, Iced Earth, Elvis Jackson, Opeth in Werefox. Po nekajletnem zatišju je letos Wookie the Huge razgalil še nekaj plasti svoje psihe: najprej se je s skladbo Spinning vrnil v mladost, da bi za vselej razrešil svoje otroške travme, nato se v skladbi Blue soočil z brezupnim romantikom v sebi, nazadnje pa se je užitkom predajal v pesmi Hedonist. Najnovejša nosi naslov Masochist, prihajajoči album ' Years of Lullabies pa ne bo zgolj album, ampak koncept, ki preko indie rock skladb prinaša psihološki profil njihovega avtorja: ''Živimo v času ko je kvantiteta pomembnejša od kvalitete in je pravih umetnikov vse manj, zato se mi zdi pomembno izdajati stvari, ki ima težo in poslušalcu predajajo neko sporočilo,'' o svojem projektu pravi Rory.

Pesem Masochist v ospredje postavlja človeka in njegovo ljubezen do bolečine. Skoraj romantična pripoved poslušalca popelje preko prvega srečanja do končne ekstaze, ko junak svoji bolečini izpoje ljubezen. Koliko mazohista pa je v Roryju? "Verjamem, da je v vseh od nas vsaj malo mazohista. V meni ga je toliko, da se lotim delati takšne obsežne projekte, kot je bil ta album, zaradi katerega sem se na trenutke počutil kot da se mučim. Po drugi strani pa sem čutil čisto ljubezen do kreacije in zadovoljstvo. Takšen Love/Hate Relationship občutek (razmerje med ljubeznijo in sovraštvom)," v smehu odgovarja avtor. Pri nastajanju pesmi je sodeloval tudi Jan Peteh, kitarist Joker Out.

Wookie the Huge oziroma Rory Hughes FOTO: Jernej Kokol