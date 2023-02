Wu-Tang Clan bodo na festivalu Exit obeležili 50 let hip hopa

Wu-Tang Clan, največja rap skupina vseh časov, je vodilno ime velikega jubileja ob svetovnem praznovanju 50-letnice hip-hopa na festivalu Exit! Njim in že napovedanim imenom, kot so The Prodigy, Viagra Boys, Keinemusik, Indira Paganotto, Hot Since 82, CamelPhat, LF System in Vintage Culture, se pridružujejo Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Sofi Tukker, Claptone in Burak Yeter!

V letošnjem letu obeležujemo veliki, 50. jubilej hip-hop glasbe in gibanja, ki se je začelo 11. avgusta 1973 v New Yorku. Ustanovitelj in direktor festivala EXIT, Dušan Kovačević, je poudaril pomen zasedbe Wu-Tang Clan in njihovega prihoda na Petrovaradinsko trdnjavo: "EXIT bo eno glavnih prizorišč velikega svetovnega praznovanja 50 let hip-hopa, za katerega smo zagotovili zvezde, zaradi katerih se bodo na Petrovaradinski trdnjavi zbrali oboževalci z vsega sveta! 8 albumov, prodanih v več kot 40 milijonih izvodih, ulica v rodnem New Yorku, razprodani stadioni, arene in glavni odri največjih svetovnih festivalov potrjujejo fenomen Wu-Tanga, skupine, v kateri je vsak član rap zvezda zase."

icon-expand Wu Tang Clan bodo na festivalu Exit obeležili 50-letnico hip hopa. FOTO: Arhiv organizatorja

Seveda na praznovanju ne bo manjkalo niti regionalne podpore vseh generacij. Nastopili bodo Ajs Nigrutin & Smoke Mardeljano, Prti Bee Gee, Bolesna Braća, Mimi Mercedez, Tam, Macha Ravel, Fox & Surreal, Hiljson Mandela, Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Grše, Micka Lifa, Bore Balboa ter zastopnik domačih barv, fenomen globalnega pop punk preporoda, Ružno Pače. Tudi letos pa za pravo poslastico ne bodo prikrajšani niti oboževalci elektronskih ritmov. Stockholmski producent in DJ Alesso ima za sabo že veliko zvezdniških sodelovanj z vsem dobro znanimi imeni, kot so Calvin Harris, duo Hurts, David Guetta, Tove Lo in Katy Perry, s prihodom na EXIT pa bo nadaljeval zvezdniški niz nastopov najbolj priljubljenih svetovnih DJ-jev na glavnem odru! Pridružila se mu bosta tudi Dimitri Vegas & Like Mike, ki sta bila s strani DJ Magove lestvice kar dvakrat okronana za najboljša DJ-ja na svetu, na Exitu pa bosta praznovala dve desetletji absolutne prevlade na elektronski sceni. Večkrat nagrajeni drum'n'bass legendi Chase & Status sta z izidom lanskoletnega albuma What Came Before potrdila, da je sestavni del vsega, kar ustvarita, izjemna doslednost, ki jima je zagotovila mesto v samem vrhu glasbene scene.

icon-expand Festival EXIT bo od 6. do 9. julija 2023 na Petrovaradinski trdnjavi. FOTO: Arhiv organizatorja