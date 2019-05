Wu-Tang Clan dobili svoj dokumentarec in svojo četrt

Eni najbolj legendarnih hip-hop zasedb vseh časov Wu-Tang Clanu je v njihovem domačem New Yorku pripadla posebna čast, saj so po njih poimenovali mestno četrt. Kolektiv pa je dobil tudi svoj dokumentarec Wu-Tang: Of Mics and Men, ki ga je režiral Sacha Jenkins in je nedavno doživel premiero.

"So bojevniki domišljije in moč njihove domišljije je precej močnejša od pištol in denarja," je o legendarnem Wu-Tang Clanu dejal kultni režiser Jim Jarmusch. Da so Wu-Tang Clan, ki konec meseca prihajajo na festival Sea Star v Umag, res ena največjih hip-hop skupin vseh časov, so z lepim priznanjem potrdile tudi oblasti v New Yorku. Po legendarnem hip-hop kolektivu so namreč poimenovali nekaj ulic v Park Hillu na Staten Islandu v New Yorku, ki se sedaj imenuje Wu-Tang District. S tem so se poklonili zasedbi, ki je navdih z mnoge po svetu, prav tako pa so bili vidno počaščeni tudi člani skupine. Ghostface Killahje med svojim govorom priznal, da si ni mislil, da bodo stvari kdaj prišle tako daleč. Ponosa ni skrival tudi Inspectah Deck, ki je na instagram napisal: "Želim si, da bi to dočakala tudi moja mama. Ponosen, ponižen in navdušen!"

Glasbeni hip-hop prvaki, ki so prodali več kot 40 milijonov albumov in bili nagrajeni za svoje delo tako kot skupina in tudi posamezniki, bodo v sklopu turneje Gods of Rap 25. maja nastopili v Umagu in obeležili 25. obletnico kultnega albuma Enter the Wu-Tang (36 Chambers).

Dokumentarec Wu-Tang: Of Mics and Menv režiji Sache Jenkinsa pa je štiridelna zgodba o desetih raperjih, ki so premaknili meje, kaj je v rapu in hip-hopu sploh mogoče, hkrati pa dokumentarec ne sledi zgolj njihovi zgodovini, temveč njihovo umetnost prevaja v formo TV serije in jasno nakazuje na njihovo kulturno pomembnost. Zgodbo pripovedujejo večinoma kar sami, svoje pa povesta tudi prej omenjeni Jarmusch, ki je v preteklosti sodeloval z RZA, raper Nas, igralec Seth Rogen in drugi. RZA, GZA, Method Man, Inspectah Deck, U-God, Ghostface Killah, Cappadonna, Raekwon da ChefinMasta Killa dobijo svojo minutažo, z ogledom posnetkov v starem newyorškem kinu pa se spomnijo tudi svojih zgodnjih let in preminulega člana Ol' Dirty Bastarda.

