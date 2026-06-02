Glasba

Xzibit: Nič me ni ustavilo, tudi vi ne obupajte!

Ljubljana, 02. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Ameriški raper Xzibit je premierno v Sloveniji nastopil pred razprodano katedralo Kina Šiške.

Kultni 51-letni detroitski raper, ki je mnogim poznan tudi po seriji Pimp My Ride, je v razprodanem Kinu Šiška uprizoril vrhunsko lekcijo "old school" rapa ter tako poskrbel za nostalgičen raperski večer na visokooktanskih obratih.

Četudi se zdi, da je Xzibit, s pravim imenom Alvin Nathaniel Joiner, ki je kot "disfunkcionalni član" zasedbe The Alkaholiks, morda prišel k nam kako desetletje ali dve (pre)pozno, so bili vsi dvomi razblinjeni, ko se je začel že kako minuto ali dve pred napovedanih deset čez 21. uro vrteti film na ekranu razprodane katedrale v Kinu Šiška. Naravnost z ulic je Los Angelesa, kamor se je preseli v poznih najstniških letih, se je pred nami pojavil kolega Dr. Dreja, Snoop Dogga, Eminema in še koga, en in edini Xzibit, ki je že konec leta 2024 zajadral v abrahamovska leta.

FOTO: Miro Majcen

Raper, ki je na sceno sicer udaril že leta 1996 z odličnim prvencem At The Speed of Life, s katerega je tudi eden njegovih največjih hitov Paparazzi, ki je posebej markanten s simfonično podlago in kultnim refrenom. Nato je izdal 40 Dayz & 40 Nightz (1998), Restless (2000), pri slednjem pa že sodeloval z izjemnim Dr. Drejem, ki je njegovo kariero popeljal do novih vrhuncev.

Trenutno je na svetovni turneji v imenu osmega albuma Kingmaker.
FOTO: Miro Majcen

Xzibita se sicer prenekateri spominja iz prav tako kultne MTV-jevske serije Pimp My Ride (med leti 2004 in 2007), kjer so "frizirali" stare avtomobile. A tudi, če je morda televizijska slava za nekaj let zasenčila njegove raperske aktivnosti, je izdajal albume Man vs. Machine (2002), Weapons of Mass Destruction (2004) in Full Circle (2006), okoli leta 2010 pa je zašel v finančne težave in moral nekajkrat razglasiti bankrot.

V sedemčlanski spremljevalni zasedbi Furnace Band je tudi raper Demrick.
FOTO: Miro Majcen

"Ljubljanaaa, dober večer, če se strinjate, bomo danes izvedli nekaj novega s**nja in nekaj klasičnega s**ja," je na začetku nastopa povedal raper, ki je s seboj pripeljal tudi raperja Demricka, ki je včasih sodeloval celo z B-Realom iz Cypress Hill. Sicer pa je bila na odru tudi njegova odlična spremljevalna zasedba Furnace Band, v kateri sta dva klaviaturista, basist, kitarist, bobnar in DJ.

Ob največjem hitu Paparazzi je pela cela dvorana, ob prižganih lučkah na mobilnikih, seveda.
FOTO: Miro Majcen

Xzibita je tako prišla poslušat stara garda raperskih navdušencev, mnogi s svojimi otroki, tudi nekaj slovenskih raperjev (med drugim Skova, Flamie, Semo, Doša), kot tudi feni na invalidskih vozičkih, tako da je bilo občinstvo zares pisano oz. iz različnih segmentov.

Oboževalec v prvi vrsti je na koncu koncerta prišel do želenega podpisa na vinilno ploščo.
FOTO: Miro Majcen

Prehudega prerivanja ni bilo, nekdo je hotel stagedivati, a so ga mrki pogledi varnostnikov (najbrž?) prepričali v nasprotno, mladi oboževalec v prvi vrsti je na ob koncu koncerta prišel do podpisa na vinilno ploščo, sicer pa so v preddverju njegov "merch" prodajali po precej zasoljenih cenah, majice po 80, košarkarski jersey 125, pulover s kapuco 100 ter "meet &greet" paket za 300 evrov, ki pa si ga, menda, nihče ni privoščil.

Raper je v točno devetdesetih minutah pokazal lep prerez svojega ustvarjanja, naredil tekmovanje, katera polovica dvorane je glasnejša, vmes so bile tudi pesmi za dame, čeprav so pri raperjih ponavadi bolj aktualne "pra**ce", a drži, da se je družbena klima v zadnjih desetletjih togledno precej spremenila.

Vrhunec večera je bila zagotovo čustvena izvedba pesmi Paparazzi, ki ga je z raperjem zapela celotna dvorana, ob prižganih lučkah na mobilnih telefonih, sledil pa je še venček izsekov njegovih sodelovanj, kot so What's the Difference (z Eminemom in Dr. Drejem), Bitch Please I in II, Tha Next Episode (s Snoop Doggom) ter pesem Thank You, v kateri se zahvaljuje svojim oboževalcem in vsem, ki mu kaj pomenijo v življenju. Da njegove rap veščine ostajajo nedotaknjene, pa dokazuje tudi njegov lanski, osmi studijski album Kingmaker, ki ga je izdal po 13-letnem dolgometražnem premoru.

"V življenju imamo vzpone in padce, če bi poslušal kritike, me že dolgo ne bi bilo več na sceni, zato pomnite, nikoli se ne predajte in hvala vam za vso podporo in da ste ostali z mano," je povedal ob koncu, ko je za sam vrhunec večera poskbela pesem X, izpod producentskih prstov Dr. Dreja. Ker je bilo vzdušje zares naelektreno, je sledil še več kot četrturni dodatek ter zaključno fotografiranje za Instagram. "Zagotovo se bomo še vrnili, naslednjič pripeljite še svoje prijatelje," je za konec raperskega večera dejal Xzibit, ki je (več) kot upravičil svoj sloves in izvedel enega boljših rap koncertov v letošnjem letu.

