YamYam in Balladero: Nikoli po tisti poti, ki je že znana

Balladero, poznan kot mojster črnobelih tipk, po skladba Najina in Potujem, tokrat v navezi z bratrancem Davidom Halbom, ki se pod imenom YamYam po dolgoletnem delovanju v skupinah Werefox in Lollobrigida podaja v pop glasbene vode, ponuja pesem in videospot Poletim. "Novo skladbo navdihuje ideja o svobodi in lahkotnosti, je mladostna in prežeta z mavrično barvno paleto, igrivim aranžmajem ter optimističnim čustvenim nabojem," pravita ustvarjalca. Balladero je za skladbo tokrat prispeval besedilo, vokale in del aranžmaja z gostovanjem na električnem klavirju.

David, Dominik, bratranca, ki sta prej, vsak v svoji formaciji, Psycho-Path in Werefox, sodelovala z Melee. Kar je zanimivo, kakšen vpliv, koliko vaju je to zaznamovalno, definiralo vajin glasbeni razvoj, pogled na glasbo?

Dominik: Z Melee in ostalimi v tistih prelomnih trenutkih ustvarjalne poti je bilo vsekakor super sodelovati in oba sva se veliko naučila. A mislim, da naju je skupaj definiralo predvsem bobnanje. Jaz sem sicer začel z glasbo že prej, najprej na klavirju, ob koncu osnovne šole so prišli še bobni. David pa se je hitro navzel te bobnarske obsesije se mi zdi, saj se spomnim, da je vedno igral na sedeže od stare Mazde 121, ki jo je vozil Aljoša, ki je imel kot prvi izpit in je bil naš "tour driver" na prve koncerte v okolici Murske Sobote in na festival Lent, kjer smo se spoznavali z glasbo in sceno. Nato so prišli naši prvi bendi, pred Psycho-Path, evropskimi turnejami in snemanjem albumov sem bil jaz bobnar pri Soundtrade in z Aljošo delujoč še v nekaj reinterpretacijah te zasedbe. David pa je svojo pot hitro in uspešno že koval z odlično zasedbo Sphericube in s popularnimi trendsetterji Lollobrigida. A resnični glasbeni navdih dolgujeva svojima očetoma saj so naju že v otroštvu zaznamovale njune pestre zbirke vinilk in kaset. Od Pink Floydov, do Led Zeppelin, Queen in ostalih biserov svetovne in takratne "jugo" produkcije.

David: Mene je zaznamovalo predvsem to, da mi je Dominik pokazal prvi drum&bass beat na bobnih, ko sem bil nekje v šestem razredu in od takrat sem praktično ljudi v svoji bližini živciral z bobanjem po mizah in kantah (smeh). Drugi pomemben trenutek je bil pa ta, da svojega očeta Jankota nisem uspel prepričati, da mi kupi prve bobne. Sem pa prepričal mamo. Mi je pa oče pomagal pri financiranju prvega albuma Sphericube. Pred sodelovanjem z Melee, sem pa ustvarjal skupaj z bivšimi člani skupin, ki jih je Dominik prej omenjal. Moj pogled na glasbo je enostaven … Če gruva, pač gruva. Če ne gruva, moraš iti naprej ...

Kako sta pristopila k sodelovanju, namensko, na čigavo željo in kako je prišlo do pesmi, v studiu ali se je rodila že prej?

Dominik: David mi je poslal demo posnetek že nekaj časa nazaj in všeč mi je bila smer pesmi in "hook", ki mi je takoj ostal v glavi. Potem se je zelo hitro zgodilo celotno sodelovanje. Nekega zgodnje pomladnega dne sem dobil navdih za besedilo in vokalne linije, jih posnel skupaj z Rhodes klavirjem. Potem sva šla do Naceta Jordana, s katerim sem slučajno sodeloval pri nekem drugem projektu in ga priporočil Davidu kot odličnega producenta. Nace je vse skupaj odlično zapakiral in Poletim je hitro vzletel v res fino sodelovanje.

David: Poletim sem začel delati v času prvega lockdowna, kot neko protiutež depresiji, ki se je takrat čutila. S punco sva ga testirala doma v dnevni sobi, mislim da ima vsega skupaj vsaj deset popolnoma različnih verzij. Zmagala je ta, pri kateri se je dalo najbolj plesati (smeh). Sodelovanje z Dominikom se je pa začelo tako, da sem Dominiku poslal demo, čisto informativno, ker si konstantno deliva demo posnetke, on pa mi je nazaj poslal demo z vokalom. Potem me je pa en teden maltretiral, da naj neham "šraufati" komad, ampak mislim, da sem ga na koncu prepričal s sinti.

Kako si zasnoval YamYam, od kod ime, boš imel gostujoče vokale kot tokrat Balladero, ali kako?

David: Moja osebna filozofija je ta, da glasba ne sme imeti kreativnih omejitev. Želel sem si ustvariti prostor in medij, v katerem ni vnaprej določenih sklepov in idej, ampak se ustvarja "on the go". Želim si sodelovati z vsemi glasbeniki tega sveta. Ime YamYam pa je skovanka iz "jam-anja". Celo življenje praktično džemam v muziki in poslovnem svetu - iz dneva v dan, vsak dan najdem kakšno idejo, na katero reagiram. In ko sem prvič na glas izgovoril YamYam na glas, se mi je zdelo, da najbolje opiše moj modus operandi, hkrati pa je na dober način brez pomena, haha.