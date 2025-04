Yan Baray znova združil moči s skupino Paul Grem

Producent in glasbenik Yan Baray in skupina Paul Grem so ponovno združili moči in nastala je nova country balada z naslovom Maj . "Pesem je najprej nastala z angleškim besedilom, a sem jo želel predstaviti v slovenščini. Že ko sem jo delal, sem slišal v glavi country Nashville stil komada. Pomislil sem, kako bi bilo dobro, če bi to zapel Duco (pevec skupine Paul Grem). Vprašal sem jih, če so za, da bi skupaj posneli pesem. Fantje so bili takoj za. Manjkalo je še slovensko besedilo. Zmenili smo se, da se dobimo in spišemo besedilo. Ko smo se dobili, je Duco prinesel besedilo, ki ga je imel spravljenega v predalu. Nekako se je vse zložilo skupaj. Ne vem, če smo spremenili dve besedi. Kot da bi bilo napisano prav za to priložnost," nam je zaupal Yan Baray.

Glasbeniki so že uigrani, intenzivno sodelujejo že kar nekaj časa."Glede na to, da smo dali skozi skoraj cel prvenec od Paul Grem, poteka to zelo spontano in neobremenjeno. Dobili smo se v studiu. Dali smo glave skupaj, vsak je povedal svojo idejo in te ideje je bilo treba nekako povezati v eno celoto. Sicer je to steklo precej hitro. Se že toliko poznamo, da vemo, v katero smer gremo," je povedal.

Pesem govori o občutkih krivde in obvladovanju. "Včasih kakšne stvari ne gredo, kot si želimo. Počutiš se, kot da ti gre vse narobe. In ne veš točno, kaj bi moral narediti, da bi šlo na bolje. Največkrat je tako, da rabiš nekaj časa, da zadevo predelaš, da jo lahko spremeniš in popraviš. In takrat pride maj," je dejal in dodal, da se vsak od njih s tem spopada na drugačen način."Vsak ima nek svoj način spopadanja s katerimikoli občutki. Se mi zdi, da je najbolj pomembno, da se poslušaš in narediš, kar lahko, v skladu s tem, kar si zmožen. Smo, kakršni smo, in vsaka stvar nas nekaj nauči, da lahko postanemo boljša verzija samega sebe."