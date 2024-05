YngFireFly navdušuje z novo (ne ravno) monokomedijo

Ta tip je brihteh kot strela. Mariborski producent, zelo živahen pa tudi kot raper in pevec, na svojem novem solističnem albumu brodi med eksistencializmi. Pri čemer to svoje raziskovanje in sprotno odkrivanje smislov bivanja tukaj in zdaj predstavi kot še bolj intenzivno ali še bolj nevrotično in neustavljivo. ERgo totalno iskreno. Že v začetni Dva čika YgnFireFly povzme klic z zadnjega albuma matične zasedbe Ok. Travnik (song Za vedno, delo Pubeci ne spijo, letnik 2022), s katerim je pred dvema letoma sekvenčno opisal bistvo ljubezenske vdanosti: "Pri 26ih mel bi te za vedno, pri sto bi se s tabo sregu". Zdaj gre torej še bolj zares: "Ponoči ful življenje, podnevi pa ko mrtvec; mogoče pa so to samo otročje finte-vrtec, želja met se fajn zapustit nekaj pren crkneš". YgnFireFlyu ali Urbanu Senekoviču gresta v psihoanalitičnem laboratoriju imenovanem Flyšter v prid dva ključna elementa. Enega je pojerbal, drugega je ustvaril sam. Vsi vemo, da Partljičeve komedije v knjižni slovenščini ne morejo ohraniti sijaja in žlahtnosti kot ga lahko v štajerščini. Pa najsi se mimogrede spomnimo na Vdovstvo Karoline Žašler ali pa na Ateja socialističnega kulaka. Enako velja za pikre verze, ki jih Vijole namenjajo Dragonsom. Še bolj kot nagovor v dialektu skozi ves album intenzivno drami ter lomi in stresa YngFireFlyjeva simetrično-nesimetirčna rimtična gradnja. Izvorno klavirska etida in zmaličen spremljevalni zbor poudarita raperjevo prepričanje, da se ga je bog usmilil ko je (najbrž res) nekoč skrenil na nevarno tanek led (Umazan sneg). Senekoviča bržčas prepotenega ne zbuja utrujenost po nočni studijski seansi, ".. spal bo, ko bom mrtef, zato spim do 11h" (Glutona). Še prej izvemo, da od sedmih smrtnih grehov poet obvlada najmanj tri. A vse našteto služi prvi ekstrovertiranosti v celotnem nizu naslovljenem Flyšter. Poema Nehaj betlat luft se zdi kot eden najbolj ostrih napadov na domače raperske kolege v vsem slo-rap historiatu. Kdo se v 2024 s YgnFireFlyjem ne bi strinjal! Komad je produkcijsko v perfekten funky-break-super-beat izvedel Matija Koterle. Komaj smo čez polovico, a Flyšter že učinkuje, zaustavlja krvavitev in istočasno fkup-lepi gobce. V songu Agrofobija smo priča celo odkriti pesnikovi avtocenzuri. Najkrajši med posnetki šteje 97 sekund, najdaljši pa tri minute in četrt. Nenaključno je ta najdaljši Kaj nardi luv, v katerm YgnFireFly skupaj z gostujočim Mitom nemoškemu svetu docela slikovito, a vmes tudi zafrkantsko abstrakno, opišeta, kaj nam dela (ljubezen), tj., kaj nam delajo, ali še bolj specifično, kaj nam delate. Uau. Lakanovski trap, spoken-word, nu-pop, pa še absurdno-sarkastičen masterpis.

Ocena: 5