Yoko Nono osvojili občinstvo s koncertom na vrhu ljubljanskega gradu

Yoko Nono so navdušili občinstvo na vrhu ljubljanskega gradu. "Meni je najboljši občutek to, da pridemo na koncert, se sprehodimo čez dvorano in vidimo ljudi, ki jih nikoli v življenju nismo videli. Se mi zdi, da smo zdaj na tej točki, ko se nam to dogaja vedno pogosteje, to za nas pomeni dejstvo, da ta glasba odmeva med ljudmi. Mislim, da tega občutka čez 20 let ne bomo mogli ponoviti, zato je prav, da ga zdaj uživamo," je dejal pevec skupine Žan Koprivec Perjet.

Če bi lahko izbirali, pravijo, bi med svojim občinstvom najraje uzrli kakšno od legendarnih slovenskih glasbenih skupin. "Jaz bi Hazarde rad videl pod odrom. Zame je to kulten bend," je dejal pevec, ki pravi, da ima skladba Kopalnico ima posebno mesto v njegovem srcu.