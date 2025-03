Yoko Nono o novi pesmi: Bistvo se na koncu skriva v srcu

"Yoko Nono je iskren rock'n'roll, ki je šamar, takrat, ko ga rabiš, zna pa tudi pobožati. Mi delamo muziko o življenju in o tem, kar se nam dogaja in o tem, kar poznamo ter živimo," nam je povedal pevec in tekstopisec Žan K. Perjet, o novi pesmi pa je dodal: "Danes živimo v družbi 'izi fiksov', kjer se na najlažji možen način lotevamo problemov in se z njimi ne spopadamo direktno, čeprav na koncu je včasih edina rešitev to, da jim direkt pogledaš v oči in jih poskušaš rešiti. Mi govorimo o tem, kako se to dogaja in o tem, kako se je treba s kakšno zadevo včasih v življenju tudi spopasti."

"Zdi se mi, da Žan res piše iz svojega življenja in o tem, kaj se mu zgodi in poskuša opisati stvari, ki mu gredo po glavi in čustva na tak način, da se lahko to tudi dotakne ljudi," pa o Žanovih tekstih meni bobnar Blaž Horvat.