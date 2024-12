Yoko Nono o novi pesmi: Vsi smo kdaj v življenju kreteni

Prav vsak od nas je bil v življenju že kdaj kreten, so prepričani fantje iz skupine Yoko Nono. Prav zato so v svet poslali pesem, ki nosi naslov Tvoj kreten, s katero želijo poslušalcem sporočiti, da je pomembno, da se znamo izkopati iz luknje, v katero smo padli po lastni krivdi. V videospotu so si skladno z besedilom celo skopali lasten grob. Se jim je uspelo rešiti iz njega?

Yoko Nono predstavljajo novo pesem, v kateri se dotikajo izjemno zanimive tematike. Pesem nosi naslov Tvoj kreten, s tem pa odpira številna zanimiva vprašanja. "Vsi smo kdaj v življenju kreteni in vsi si kdaj skopljemo kakšno luknjo. Poanta celotne pesmi je, da je treba najti način, kako se izkopati ven iz tega," so povedali fantje ob izidu pesmi.

Yoko Nono predstavljajo novo pesem z naslovom Tvoj kreten.

Pesem govori o odnosu, ki pa ni nujno ljubezenski oziroma odnos med dvema osebama. "Definitivno imaš v vsakem odnosu na začetku dve možnosti. Ena je, da si že od začetka tak, kot si, druga pa, da nisi tak. Če izbereš drugo, boš vsekakor nekoč moral pokazati svojo pravo stran. To ne velja le v odnosu do druge osebe, temveč tudi v odnosu do samega sebe," so povedali glasbeniki in dodali: "V življenju je lažje ostati na svojih napakah, ker porabiš manj energije, da se sprijazniš s stanjem, v katerem si. Dolgoročno pa je bolj pomembno, da to premagaš in greš naprej."

Tvoj kreten je dobila tudi zanimivo videozgodbo. "Za snemanje videospota smo si izbrali zelo zanimiv dan, in sicer 1. november. Šli smo na neko polje in tam izkopali grob. Tako smo si na dan mrtvih skopali lasten grob, a v resnici smo Žana izkopali iz njega in ga rešili," so povedali in nadaljevali: "Vsak si kdaj priklene kovček nase, ki ga za sabo vleče v nedogled. A bistveno je, da se razbremeniš. Ni zares vprašanje, kdo je kreten, saj smo to vsi kdaj, bolj je pomembno, kdaj smo to nazadnje bili in kaj nosimo za sabo."

V videospotu so si celo skopali lasten grob.