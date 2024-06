Čeprav se zdi, da ljubezen trenutno ali pa sploh nikoli ni bila tema, ki bi prevladovala v javnem diskurzu, Yoko Nono v ospredje postavljajo prav njo z novim singlom Kim. Ker morda pa je ljubezen točno to, kar potrebujemo mi in kar potrebuje svet.

OGLAS

Yoko Nono razvijajo posebno glasbeno identiteto. Aprilski prvenec Se ti zdi je doživel topel sprejem tako s strani občinstva kot na radijskih valovih. Fantje so z njim pokazali, da znajo napisati speven refren, ki si ga žvižgamo po koncertih, in ga zapakirati v ritem, ob katerem lahko vsak postane plesalec. Pesem z naslovom Kim v svojem bistvu ohranja ravno to svežino, a vendar deluje malce bolj zrelo. Če je singel Se ti zdi govoril o naivni prvi ljubezni, je Kim to ljubezen že prebolel, odrasel, in sedaj z odprtimi rokami dopušča možnost novim izkušnjam.

Yoko Nono predstavljajo ljubezensko pesem, ki nosi naslov Kim. FOTO: Rok Mlinar icon-expand

Tudi Kim je podprta s prvovrstnim videospotom obetavnega slovenskega režiserja Roka Mlinarja, ki iz prve vrste pokaže intenzivnost benda in širok čustveni spekter, ki ga dodaja njihov pevec Žan K. Perjet. Izjemen vložek je dodala tudi plesalka Tadeja Pavlič, ki jo številni poznajo že s televizijskih ekranov, ko je v prvi sezoni postala zmagovalka oddaje Zvezde Plešejo. Po besedah banda je bila ideja o plesnem videospotu na mizi že nekaj časa: "Glasba je neizogibno prepletena s plesom. In ravno tako je Tadeja nepogrešljiv del Kim. Z njo je videospot zares zaživel in veseli nas, da je začutila bistvo pesmi in to pretvorila v gib."