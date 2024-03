Yoko Nono predstavljajo prvi singel

Se ti zdi je iskrena skladba, ki opisuje trenutek, ko na mizo padejo karte in se pokažejo pravi obrazi. Ko od človeka, ki si mu včasih neizpodbitno in slepo verjel, slišiš resnico. In ga lahko s skomigom ramen vprašaš le: "Se ti zdi?" Morda se celo nasmehneš svoji naivnosti in odpreš novo stran. Včasih pa do tega trenutka sploh ne pride, saj raje povlečeš zgolj še eno karto in čez nekaj časa zastaviš isto vprašanje. In bodimo iskreni do sebe: morda pa tudi ne. S simboliko igre s kartami v mislih so Yoko Nono skupaj z režiserjem Rokom Mlinarjem posneli tudi videospot, ki deluje kot kriminalka.

Yoko Nono so novo ime naše glasbene pokrajine. Njihova pot se je začela z Žanom Koprivcem Perjetom in prvimi skladbami, ki jih je spisal najprej zase. In v teh začetkih so Yoko Nono tudi iskali ime, ki je pravzaprav vzdevek osebe, ki je bila Žanu nekoč blizu. Romantičen, morda celo sentimentalen spomin na spodletelo zvezo mu danes predstavlja opomin, da je treba živeti življenje tako, da ga živiš na polno, si tudi pustiš biti ranjen in si upaš o tem govoriti. Iz prvih skladb so nastali prvi aranžmaji in prvi demo posnetki, ki so jih člani banda, ki ga poleg Žana sestavljajo Blaž Horvat, Klemen Mlinar, Mark Žakelj in Nejc Klun, posneli skupaj. Sledil je prvi koncert, nove skladbe, ki so jih ustvarjali ob neskončnih druženjih ob intenzivnem ustvarjanju, in prvi izdani single s spotom Se ti zdi, pri kateri sta se muzika in besedilo zložila skoraj sama po sebi. Ime Yoko Nono pa se je do danes že dobro prijelo med člani banda in ostalo z njimi.