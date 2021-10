YOTR: Novinci, ki stavijo na drugačnost

Year of the Rookie pravijo, da stavijo na drugačnost, sicer pa za letos obljubljajo še eno pesem, za drugo leto pa EP oz. album, če bodo razmere to dopuščale.

Ste zgolj po imenu ali tudi na glasbenem področju bolj novinci ali imate že kaj kilometrine za seboj?

Zametki našega benda segajo nekaj let nazaj. V tem času so bili vzponi in padci, predvsem pa smo se veliko naučili oz. se še vedno učimo na vseh področjih glasbe. Od tega, kako posneti prvo pesem ali videospot do tega, kako izdajati in promovirati skladbe. V tem obdobju smo sklenili nova poznanstva in imeli priložnost delati z veliko dobrimi in uspešnimi umetniki ter ljudmi na glasbeni sceni. Z vsakim koncertom stremimo k temu, da smo boljši in bolje zvenimo, da je performans boljši, pri tem pa se izkušnje in kilometri lepo nabirajo. V srcu bomo vedno ostali novinci (smeh).

Kako gledate na to, se vam zdi težko priti na sceno, poskušati uspeti, napisati dobro pesem, kaj menite?

Pot do uspeha ni nikoli ena sama. Vedno imaš več različnih možnosti, da priplezaš do želenega cilja. Na tebi pa je, kakšno pot izbereš, koliko si pripravljen vložiti svojega časa in dela. Seveda so tukaj tudi drugi pogoji – razna poznanstva, finance … Če napišeš dobro pesem, jo bo slej ko prej nekdo opazil in ne bo ostala skrita. Če se trudiš in delaš na tem, se bo uspeh slej ko prej poznal in stvari se začnejo vračati.