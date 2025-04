Youssou N'Dour: Dokler je glasba, je življenje

Ikona senegalske glasbe ter dobitnik grammyja tudi po 45 letih glasbene kariere priznava, da "mu brez glasbe živeti ni" . Pet let po zadnjem albumu N'Dourjev najnovejši album Eclairer Le Monde izraža njegovo zavezanost človekovim pravicam in daje častno mesto tradicionalnim afriškim glasbilom, kar je značilnost njegove izjemne glasbene kariere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Poimenovan kot kralj mbalaxa, lastne mešanice senegalskih in latinskih ritmov, je N'Dour svojo pionirsko svetovno glasbo popeljal do mednarodnega priznanja v 80. letih prejšnjega stoletja. Njegova uspešnica Seven Seconds iz leta 1994 z Neneh Cherry se je povzpela na lestvice po vsem svetu, s svojim pogostim sodelovanjem z drugimi glasbeniki pa je gradil mostove med zahodno in afriško glasbo.

V desetletjih kariere se N'Dour ponaša z več deset zlatimi ploščami, skladbe pa je snemal skupaj z drugimi glasbeniki svetovnega slovesa, kot so Peter Gabriel , Paul Simon , Sting , Manu Dibango in Neneh Cherry .

Poleg ritma djembeja – tradicionalnega afriškega bobna – pesmi na novem albumu vključujejo tradicionalne instrumente, kot so kora, soku, ngoni in balafon, in so, kot je povedal senegalski glasbenik, vsi "izjemni glede svojega zvoka".

Cilj njegovega novega albuma je, kot je dodal, da bi bil navdih za mlade, ki se ukvarjajo z afriško pop glasbo. Pri albumu Eclairer Le Monde je sodelovalo veliko mladih glasbenikov, ki igrajo na afriška glasbila, "znanje pa so nanje prenesli njihovi starši", je dodal.

Glasbenik, rojen v delavski dakarski soseski Medina, je znan tudi po svojem četrt stoletja dolgem prizadevanju za človekove pravice. Poleg tega je ustanovil tudi lastno politično gibanje in je bil od leta 2012 do 2014 senegalski minister za kulturo.

"Nadaljeval bom z glasbo do poslednjega diha," je povedal še za AFP in dodal, da je svojo babico videl peti na obredih, krstih in porokah, ko je bila stara 80 let ali več. "Ko je glasba v tebi od rojstva, bo s tabo, dokler te ne bo več. Brez glasbe ne bi mogel živeti. Dokler je glasba, je življenje," je dodal.