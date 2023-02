Yu Generacija ob začetku leta z novo pesmijo Epilog: Danes je bil res dober dan

Skupina Yu Generacija predstavlja novo pesem z naslovom Epilog , v kateri so združeni občutki in vesele zgodbe, ki jih pišejo spomini ob zaključku enega in začetku nekega drugega obdobja. "Nastala v roku pol ure, lahko bi rekli, da se je napisala sama. Je pa nastala kot nadomestna pesem, saj se v enem komadu nismo strinjali, da bi šel na album. In Epilog je to rešil. Je dejansko zadnja pesem, ki je bila napisana za album Prag, in to le dan pred silvestrovim," so o pesmi razkrili člani skupine.

"Pesem govori o dnevu, tistem dnevu, ki je ponosen sam nase. Tisti dan so se zgodile same lepe stvari in ta dan smo se vsi počutili sprejeti, sproščeni, zadovoljni. Bil je dan popolne nepopolnosti in dan brez lažne prijaznosti. Pesem ujame zadnji trenutek zvečer, ko si tik pred spanjem zadovoljno prikimaš in rečeš, da je bil danes res dober dan," so novo pesem opisali Yu Generacija.

Pri omenjeni skladbi so sodelovali z Markom Soršakom Sokijem, ki s člani skupine zelo rad sodeluje. "S tako pridno in pozitivno ekipo, kot so bend Yu Generacija je noro fajn sodelovati. Ustvarili smo lep glasbeni izdelek, ki bo všečen širšim poslušalcem. Najlepše refrene in lepa sporočila smo zapakirali v lep moderen izven," je o sodelovanju povedal glasbenik. Pri snemanju pa se jim je na čelu pridružila odlična Zsofi Klacsmann, ki je pesmi dodala posebno subtilno atmosfero.