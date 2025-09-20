Z albumom Anemoia poletje še ne odhaja

Lahkotno že, toda ne banalno. Prav táko je bilo vodilo, po katerem je Samuel George Lewis, producent in performer iz angleškega Readinga, ustvaril sezonsko albumsko uspešnico Anemoia. Ta je na dan prišla šele ob koncu počitnic, a sta za plesno sproščenost in veseljačenje pred tem skrbeli Lewisova singlična mega hita Sugar in Back Of My Mind. Avtor je naslov celourne (v resnici 40-minutne) postavke zbrskal v grškem slovarju, kjer je odkril, da Anemoia pomeni veter in razum. To je tretji tovrstni izdelek SG Lewisa, ki v glasbenem prostoru, ravno na račun letošnjih kreativnih akcij, upravičeno dobiva laskava priznanja, med katerimi je tudi vloga predvzeta od Calvina Harris. Slednji, sicer Škot, je do predlani celo desetletje notorično nizal house in house-pop hite, se posvečal sodelovanjem z vrsto vokalistov-prvokategornikov, med njimi z Duo Lipo, s katero sta ustvarila še vedno sveže zvenečo One Kiss (2018). Skladno s trendovskimi zapovedmi je glasba SG Lewisa, se pravi sotočje deep housea, disca, funk-popa, synth-popa in po novem vedno pogosteje še trancea, mehkejše, milejše, manj agresivno, sploh v primerjavi s Harrisovimi produkcijami. In takšna je bila že veliko pred Anemoio. 31-letni glasbenik je prvenec Times (2021) namenil dance-popu, houseu in tudi chill-waveu, vsebinsko veliko bolj koherenen pa je bil njegov naslednji album AudioLust & HigherLove (2023). Med komadi, ki na aktualnem delu posebej pritegnejo so Feeling Gone, to je posnetek, na katerega je Lewis zvabil vedno malce prevzetne, še zlasti, ko nastopi plesna dinamika, indie-pop etapne prvake London Grammar. Dosledno psihadeličen je poskus z naslovom Devotion, s katerim gostitelj Lewis in vokalist TEED poslušalca v hipu poženeta vzdolž sladkih spominov na neumoren žur na edinstveni Ibizi. Sredino albuma zaznamuje še Past Life, izrazita synth-pop uspešnica s soft-trance obrazili, izvedena plaho po vzoru Armina Van Buurnea. Podobna ji je že omenjena Back Of My Mind. Sosednjo, še bolj zračno sfero zaseda song Another Place. Zaključna Baby Blue vključuje celo Oliverja Sima, člana razvpitega indie-pop tria The XX. Želite še enkrat podoživeti party-time poletja 2025? Anemoia velja kot vstopnica.