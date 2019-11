Z Gang Starr nazaj v raperski raj

GANG STARR - One of the Best Yet

Ta je precej več kot navaden. Dejansko je album povratniški, polovično pa tudi posmrtni. Najprej. Gang Starr je bil pionirski rap duo z zelo značilnim 'širokim' zvokom in fenomenalno seksapilno hropečim glasom emsija Guruja. Oba, Guru in DJ Premierjem, sta se proslavila tudi kot solista. A zdaj smo tu, tu in zdaj. Zato velja ta: Saj ni res, pa je, Gang Starr imata nov album! Za nameček je res nov. To pomeni, da na njem ni starih in zlajnanih komadov, pač pa sveži, novi. Dasiravno gre za oživitev v predale pospravljenega vokalnega gradiva, ki ga je legendarni Guru (1961–2010) posnel po letu 2003. Zakaj je to pomembno? Zato ker je od takrat pa do DJ Premierjevega edinega obiska pri na smrt bolnem kolegu, bratu, Guru snemal le z nadomestnim Premierjem, to je s producentom DJ Solarjem. Na nož sprta DJ Premier in Guru poprej sedem dolgih let nista spregovorila.

Skratka. Kot filmska zgodba, v katero je poseglo tudi sodišče in pred nekaj leti Gurujevo dediščino prisodilo njegovi žlahti, ne pa Solarju. Nato je slednji tisto iz predalov prodal oz. odstopil DJ Premierju in ta je v zadnjih štirih letih proizvedel One of the Best Yet.

V nasprotju s 2 Pacom in Notoriousem B.I.G.-jemali Biggijem Smallsomin še mnogimi drugimi Guru ni zapustil celovitih poem. DJ Premier je ta album skvačkal iz fragmentov, pogosto tudi enoverznih. Tem je dodal zelo zdrave prispevke vrlih generacijskih kolegov (Q-Tip, Big Shug, Jeru the Damaja,M.O.P., Group Home), pa tudi nekaterih mladincev, ki so navezo Gang Starr slavili in jo še vedno. Izmed teh izstopa aktualni superzvezdnik J Cole, ki se lahko prišteva med še zadnje raperske klasičarje, hkrati pa tudi že med momljače ali pač tiste, ki štekajo ali proizvajajo trap. V resnici pa je J Coleov svet lepo in pošteno kar starošolski. Poleg še vedno tako vražje prepoznavnega beatovskega superklepca, resda malce že zadihanega – DJ Premierja je na resnično opojni diskografski noviteti tudi Gurujev sin Keith Casim Elam. Enako domačim odrom znani Royce da 5’9’’ in še en velikan Talib Kweli nista izostala.

V glavnem. Dobra stvar, dobra, čvrsta, za naviti jo naglas, da se bo soseska spet tresla! To mi deli! In ravno prav nostalgična, dovolj odmaknjena od roba patetike.

O situaciji One of the Best Yet se bo še govorilo, medtem ko se na Gang Starr, bodimo iskreni, nikoli, nikoli ni pozabilo. Olajšanje je tu. Peace.



Ocena: 4