Z glasbenega popotovanja od Kisovca do Ljubljane

Na delu je pravi čudež! Več dobre domače pop glasbe kot kadar koli prej. Naj se le nadaljuje, sploh če gredo skupaj popevka z značajem, unikatni raperski preblisk in kos sanjavega rocka.

1. NINETTE – Sladki greh

Startno utripanje me spomni na Kylie Minogue in njeno zimzelenko Can’t Get Out Of My Head. A se je naposled ta reminescenca le prepodila. Ninette ali Nina Radkovič je za avtorja svoje nove uspešnice izbralaGuštija. Pametno. Takoj je prepoznan njegov značilni in brezkompromisni zavoj v refren. Točno na minuti zelo nežen vokal prevzame indie-pop vrtinec, ki bi vokalno linijo lahko povsem zlomil. A se to ne zgodi. Na vrhuncu – spet tipičnega Guštijevega značilnega tonalno zadržanega – refrena bi pričakoval več vokalnega značaja, toda stvari se takoj zatem zelo lepo speljejo nazaj v kitico. In tudi ta ni brez nove prijetne kljukice. Malenkost bolj zahteven pop hit, ki si zasluži visoko oceno in čim prej tudi sestrski dodatek ali dva ali tri. Fino. Ocena: 4 2. ZINEDIN O.–Sinnerman

Končno nekaj drugačnega domačega hiphopa. Kdo že nima poln kufer klono-klonov KRS-Onea! Olajšanje je tu. Neznatni zasavski Kisovec nam namenja še eno atrakcijo. Kajti. Tole je nekaj, čemur bi se reklo križanec med klasičnimi Outkast in ta čas pravzaprav edino veljavno trapovsko valuto. Podlago je sproduciral Jernej Drnovšek, bolj znan kot Dvided21. Odlična je in zelo pristoji anglistu, ki je ne pusti motiti niti za pol beata. Če se kdor koli želi poglobiti v dikcijo raperja z imenom Zinedin O., bo imel precej dela. Zinedina Zinka Osmanovića je težko do nemogoče ujeti na počenem akcentu. Druga plat iste zmagovalne medalje pa je Sinnerman aliGrešnik kot tak in kot pojem. Ta je povsod. In ne grozi tako brezčutno, kot so nas učili. Za pest grehov se vedno najde opravičilo. Top komad. Ocena: 5 3. SEEB ft. ZAK ABEL–Sad In Scandinavia

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pa še resnična je. Zelo nenavaden naslov sorazmerno prijetne poletne štanc-popevčice. Predvsem ta hladna Skandinavija v popevkah ne nastopa pogosto. To poletje najbolj severni del našega kontinenta ne bo osiromašen domačinov, ki tradicionalno silijo na toplejši jug. Norveški produkcijski dvojecSeeb, ki je zaslovel z remiksom uspešnice Američana Mika Posnerja (I Took a Pill In Ibiza, 2015), je kot vokalista za naslovno z njune prihajajoče prve dolgometražne predstave zvabil Zaka Abela. Londončan je odličen pop-soul pevec, zato pa bolj šibak kot avtor. Abelov poslovni model predvideva udejanjanje slehernega vabila – vsako sodelovanje prav pride. Tako Seeb polegWookieja, Gorgon City, Kyga in še koga lepo dopolnjuje Abelovo postransko delovanje. Za zdaj je Zak Abel kot solist le pri enem albumu. Bistvo pa je, da je pričujoči singel morda celo najboljše, kar sta obe strani ustvarili do zdaj. Pa saj v Skandinaviji ni in tudi ne bo tako zelo žalostno, brez skrbi. Ocena: 3,5 4. MONSTRUMENTAL & JACUZZY KRALL–Pozabu sm nate