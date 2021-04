Z novo pesmijo se Slavko Ivančić poslavlja od aktualnega albuma

Pesem so spisali Marko Hrvatin, Mitja Bobič, Leon Oblak in Jan Baruca, Slavko Ivančić pa jo je izvedel in interpretiral v svojem slogu. Zanjo je naš legendarni pevec že posnel videospot, ponovno z mlado ekipo Kobal production, s katero je v zadnjih letih sodeloval že mnogokrat. Za kuliso so si izbrali domžalski klub Blunout, v katerem Slavko redno in rad koncertira in v katerem se počuti sproščeno kot v svojem domu, kar vedno znova začuti tudi občinstvo. Pa saj oder pravzaprav je njegov (drugi) dom. V videu Slavko dela to, kar najraje dela – koncertira s svojo spremljevalno zasedbo GeDoRe. In ker gre za skoraj koncertni videospot, je bilo Slavku na snemanju glede na okoliščine še posebej lepo, saj že pogreša koncerte in delo, ki mu dajejo moč in željo po nadaljevanju.