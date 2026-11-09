Z novo verzijo hita Druga violina se na glasbeno sceno vrača pevka Žana

Kmalu bo minilo 20 let od izida Žanine največje uspešnice Druge violine, ki je preživela preizkus časa in še vedno ostaja prisotna na radijskih valovih in zabavah. Pevka, ki sicer nikoli ni zares odšla, bo jubilej izkoristila za začetek novega poglavja studijskega in odrskega ustvarjanja, svojo vrnitev pa bo proslavila s prenovljeno različico svoje velike uspešnice.
"K vrnitvi so me spodbudili predvsem oboževalci, ki nikoli niso pozabili name in mi večkrat sporočili, da bi radi vedeli kaj se z mano dogaja, slišali nove pesmi, predvsem pa je bil vedno fokus na Drugi violini. Ta pesem je res pustila velik pečat. Ker pa se bliža dvajseta obletnica, se mi je zdelo primerno pesem obleči v novo preobleko, da lahko obe pokaževa, da sva odrasli," nam je zaupala Žana.
Z leti pa se je spreminjal tudi njen odnos do glasbe, ki jo danes dojema nekoliko drugače kot na začetku svoje kariere. "Moj pogled na glasbo se je skozi leta močno poglobil in umiril. Ko si mlad, te hitro potegne tisti zunanji blišč, hitri ritmi in nenehen tempo medijske industrije, danes pa glasbo dojemam veliko bolj intimno in skozi njeno zvočno moč. Pomembno mi je postalo, kakšen občutek pesem pusti v človeku, ko se ugasnejo luči na odru," nam je povedala in dodala: "Prav zato nova različica prinaša veliko več zrelosti. Poslušalci lahko pričakujejo znano melodijo, ki pa je tokrat odeta v bogatejšo zvočno kuliso z živimi instrumenti, ki dihajo z mano. Je bolj polna, bolj doživeta in nosi tisto pravo energijo, ki jo lahko izraziš le takrat, ko nekatere življenjske preizkušnje prebrodiš in osebnostno zrasteš."
Belokranjka, ki je glasbeno in medijsko kariero začela v skupini R'N'B Wannabees, je kot solistka nase prvič resneje opozorila leta 2005, ko je s hip hop skupino Kocka posnela uspešnico Trofeja. Leto kasneje je na MMS-u predstavila svojo prvo uspešnico Ona, dobrega pol leta kasneje pa je na Emi nastopila z Drugo violino. Pred dobrim desetletjem je razveseljevala TV-občinstvo v 2. sezoni oddaje Znan obraz ima svoj glas, za tem pa je bila nekoliko manj prisotna v medijih, a ves čas aktivno nastopala z bendom Zodiac.
"V medijih sem bila zadnja leta manj prisotna, ker se mi je zdelo pomembno, da se v miru posvetim družini. Živela sem čisto običajno življenje, nisem pa nikoli nehala nastopati. Najprej sem čudovitih 6 let nastopala z glasbeno skupino Smash/Platin, za tem pa še enkratnih 6 let z hrvaško skupino Zodiac, ki bo tokrat tudi moj spremljevalni bend. Zame je to eden najboljših bendov, kar sem jih v živo slišala. Tudi z možem sva veliko nastopala, predvsem po Hrvaški. Odrov nisem nikoli zares zapustila, tako sem si tudi nabrala dovolj izkušenj, da danes na odru stojim veliko bolj samozavestno kot sem nekoč," je dejala.
Žana pa ima tudi za prihodnjost velike načrte. "Ponovna oživitev Druge violine je bila čudovita odskočna deska in potrditev, da je ljubezen do ustvarjanja še kako živa, a moj fokus je zdaj močno usmerjen v prihodnost in v povsem nove avtorske zgodbe. V studiu z ekipo že nekaj časa intenzivno snemamo in moram priznati, da so novi komadi nekaj najbolj zrelega in iskrenega, kar sem kdaj ustvarila," je pevka še dodala za 24ur.com.
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