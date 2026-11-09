Z novo verzijo hita Druga violina se na glasbeno sceno vrača pevka Žana

Kmalu bo minilo 20 let od izida Žanine največje uspešnice Druge violine, ki je preživela preizkus časa in še vedno ostaja prisotna na radijskih valovih in zabavah. Pevka, ki sicer nikoli ni zares odšla, bo jubilej izkoristila za začetek novega poglavja studijskega in odrskega ustvarjanja, svojo vrnitev pa bo proslavila s prenovljeno različico svoje velike uspešnice.

Žana FOTO: Boris Kocis

"K vrnitvi so me spodbudili predvsem oboževalci, ki nikoli niso pozabili name in mi večkrat sporočili, da bi radi vedeli kaj se z mano dogaja, slišali nove pesmi, predvsem pa je bil vedno fokus na Drugi violini. Ta pesem je res pustila velik pečat. Ker pa se bliža dvajseta obletnica, se mi je zdelo primerno pesem obleči v novo preobleko, da lahko obe pokaževa, da sva odrasli," nam je zaupala Žana. Z leti pa se je spreminjal tudi njen odnos do glasbe, ki jo danes dojema nekoliko drugače kot na začetku svoje kariere. "Moj pogled na glasbo se je skozi leta močno poglobil in umiril. Ko si mlad, te hitro potegne tisti zunanji blišč, hitri ritmi in nenehen tempo medijske industrije, danes pa glasbo dojemam veliko bolj intimno in skozi njeno zvočno moč. Pomembno mi je postalo, kakšen občutek pesem pusti v človeku, ko se ugasnejo luči na odru," nam je povedala in dodala: "Prav zato nova različica prinaša veliko več zrelosti. Poslušalci lahko pričakujejo znano melodijo, ki pa je tokrat odeta v bogatejšo zvočno kuliso z živimi instrumenti, ki dihajo z mano. Je bolj polna, bolj doživeta in nosi tisto pravo energijo, ki jo lahko izraziš le takrat, ko nekatere življenjske preizkušnje prebrodiš in osebnostno zrasteš."