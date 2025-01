Z oskarjem nagrajeni Hans Zimmer naj bi priredil savdsko himno. Nemški skladatelj in producent, ki se med drugim podpisuje pod filmsko glasbo za Levjega kralja , Dune: Peščeni planet ter trilogijo Vitez teme , se je po besedah svetovalca savdskega dvora, ki je pristojen za zabavne vsebine, že strinjal s "širšimi obrisi" projekta. "Veliko smo razpravljali o številnih prihodnjih projektih, za katere upam, da bodo kmalu ugledali luč sveta (...), vključno s priredbo savdske himne z različnimi inštrumenti," je na enem od družbenih omrežij objavil Turki Alalšik , ki stoji za več savdskimi pobudami.

S Zimmerjem naj bi se savdske oblasti pogovarjale tudi o muzikalu z naslovom Arabia, "zelo velikem koncertu" in glasbeni podlagi za prihajajoči savdski film Bitka pri Jarmuku. "Dogovorili smo se o splošnih okvirih vseh teh projektov in upam, da bomo dosegli končni dogovor," je še sporočil Alalšik.

Savdsko himno z naslovom Naj živi kralj je leta 1947 napisal egiptovski skladatelj Abdul Rahman al Katib na zahtevo prvega savdskega kralja Abdulaziza. Himna je napisana v slogu arabskih fanfar.

Savdska Arabija, največja svetovna izvoznica nafte in domovina najsvetejših islamskih krajev, si v zadnjem obdobju prizadeva za ambiciozno prenovo in poskuša diverzificirati svoje gospodarstvo, ki temelji na surovi nafti. Potem, ko je Savdska Arabija leta 2018 znova odprla kinematografe, dovolila ženskam vožnjo avtomobila ter sprejela prve nemuslimanske turiste, se je njena preobrazba pospešila s številnimi megaprojekti, vključno z letovišči in futurističnim mestom v puščavi Neom. Ta naj bi stal 500 milijard ameriških dolarjev.

Kritiki na drugi strani menijo, da je v ozadju prizadevanj savdskih oblasti za izboljšanje podobe poskus prikritja bistveno nespremenjene politike trde roke, ki se kaže v še vedno omejenih pravicah za ženske, omejevanju svobode govora in številu usmrtitev, ki je eno od največjih na svetovni ravni.