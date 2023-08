Z zahodne obale, z vzhodne obale in še iz mesta na bregovih Krke

Pomirjujoče zadimljena vibracija tudi tokrat. V Parizu rojeni newyorški raper sudanskega rodu ter še vedno zgledno ustvarjalni in vselej pametno-zgovorni prvak pred desetletjem vzniklega novega vzhodnoobalnega hiphop izraza imata v mislih zaznamka v potnih listih. Namreč, tudi proslavljeni J Cole je rojen v Evropi, in sicer ameriški vojaški bazi v Nemčiji. Že pet let mineva od njune sijajne singlične kolaboracije Tribe. Če je bila ta subtilna elektrifikacija srednjega tempa, pa je tale "aktualija" ravno prav, ironično, plemenska, torej ritmično veliko bolj poudarjeno afrocentrična, dandanes se reče, da je podvržena amapiano metriki. Tako ali tako pa Bas in/ali J Cole tudi v pretiranih količinah nikoli nista in očitno tudi nikoli ne bosta škodila komurkoli.

Mirko Grozny aka Mirko Vorkapić obhaja par okroglih ustvarjalnih obletnic. Novomeški raperski pionir zato najstniške blokovske spomine in nostalgijo sočutno prevaja v univerzalno krilatico iz naslova. Mičen spot, ki strumno klasično navdahnjenega hiphoparja pospremi po milijonkrat prehojeni, prehopsani ali prevoženi pisti – po "štengah" dol – služi prijaznemu pozdravu vsem bivšim in tudi prihajajočim zmagovalcem iz Zagrebške in Kandijske ulice. Beat producenta Tima Radovića (Timoprodukcije) je namerno kremen in zato nevsiljiv. V taki konstrukciji pa se dikcija in flow izkušenega raperja izpostavi še bolj. Mirko je svojo vokalno veščino izpilil že davno in jo skrbno ohranil do danes. Mimogrede, tudi njegov odrski nastop, in to po nedavni preverbi, še vedno zelo, zelo priporočam. Veronika Vesel se a la Veselko zadržano loti refrenov. Vse samo iz ljubezni.

Ocena: 4

MICK JENKINS ft. JID – Smoke Break-Dance